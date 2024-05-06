批徐巧芯惡意操作外交機密　綠委：替家族遮羞不惜拿國家利益陪葬

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，洪申翰表示，烏龍指控除了可笑外，還嚴重傷害國家利益，必須嚴肅的講清楚。他說，第一、徐巧芯周末公布的文件與資訊，其實是外交部簽核送到立法院備查的機密文件，立法院裡113名委員都有收到，這代表該計劃就是坦蕩蕩的，用開大門、走大路的方式，讓國會監督與檢視，根本沒有遮掩。
第二、洪申翰說，這份文件從信封到內文，都明明白白告訴大家，這是機密文件，是不能公開洩漏的。他提到，如果立委對於機密文件內容有疑問、有質疑，很簡單，可以在委員會的「機密會議」中進行詢答，或請外交部的相關主管到辦公室，以保持機密的形式報告和討論，這是每一個了解自己職權與法律的立委，都知道的事，而非像徐巧芯一樣，在媒體或臉書上公布，來用各種影射跟抹黑刷來流量。
洪申翰指出，徐巧芯在媒體上公布了機密文件中的金額、時間、簽約對象等，這很明顯，已觸犯了刑法132條：「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處三年以下有期徒刑」。
第三點，洪申翰提到、徐巧芯除了外交部這份每個委員都有的機密文件外，根本拿不出任何其他的具體事證，來指控這個援助烏克蘭的計畫存在弊端，「一切都是只靠臆測、扭曲、想像，就要來汙衊台灣的外交計畫」。
洪申翰接續說，台灣透過捷克來援助烏克蘭，這是三邊合作援助的模式，國際上早行之有年，台灣在此專案選擇醫療相關項目，也是受俄羅斯侵犯的烏克蘭的明確需求。他提到，台灣在專案中要求一定比例的金額，要採購台灣的設備器材，這是為了讓烏克蘭更加了解台灣醫療設備的優異品質，也有助於國家相關產業，未來有更大機會進到烏克蘭市場，讓這個計畫有機會成為雙贏的外交援助。
第五點，洪申翰直言、台灣的外交處境非常艱辛，徐巧芯還要用這種違法洩密的方式，惡意揭露外交計畫的機密，這只會讓更多的友伴國家與民間團體，未來更不敢跟台灣合作，因為這些國際友人已經知道，跟台灣合作不只要承擔中共的壓力，還要承受台灣國會議員惡意污衊的羞辱，這對國家利益，是非常非常大的傷害。
最後，洪申翰批評，徐巧芯惡意操作外交機密文件，把機密拿來爆料，很明顯只是要轉移她家族所涉及的醜聞焦點，這種為了幫家族遮羞，不惜拿國家利益來陪葬，這真的是最卑劣的行為。
此外，林岱樺也說，她歷經七屆國會，從來沒有看見這麼誇張的事情，核定的秘密文件竟然被公開，身為立法委員更應該清楚秘密文件的重要性，若對於機密文件有疑慮，應可請委員會召委安排相關單位進行專案報告說明，並接受詢答。