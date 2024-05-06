高市圖好繪芽獎得獎作品「街上的汪先生」出版

高雄市立圖書館長期關注臺灣原創繪本的發展與創作實力，第二屆好繪芽獎得獎作品接力出版。老川(本名：陳潤芃)的最新力作《街上的汪先生》，透過高市圖辦理的媒合會，最後成功與是路故事牽起良緣正式出版，繪本主要以描述較嚴肅的社會議題與大眾見面，日常生活中對「有家」與「無家」的觀察及想像，從繪本的描繪故事中令人動容。
記者陳美嘉／高雄報導
「大家都有家嗎？一個肚子痛就能馬上衝去廁所，一個想睡覺就能倒頭就睡的家，大家都有嗎？」繪本作者老川透過故事中男孩率真的言語，帶著讀者回到最單純的定義來看待「家」，從而理解「無家」。內容是關於無家者的虛構故事，敘述一位在公園工作無家者的生活日常，藉著一位小孩的提問，呈現出無家者的處境，作者以舉重若輕的方式呈現沉重的議題，作為童書，以小朋友能理解的切入點切入，以單純的視角帶來多一點的理解及友善。
高市圖代理館長林奕成表示，高市圖好繪芽獎長期以來培養原創精神，展現本土的創作力寫下在地故事與原創者所看見風景，運用繪本傳遞正向行為，《街上的汪先生》透過溫暖的繪本插畫呈現較為嚴肅的議題，透過最單純的視角打破刻板印象與偏見，重新探討對家和人與人之間的內涵與意義，是值得一讀再讀的好作品。
《街上的汪先生》繪本在今年國際書展時上市即受讀者好評，日前高市圖也結合「5月新書好書推薦」，邀請作者老川和親子讀者及喜愛繪本的朋友們相見歡。作者老川偶然遇見自己生活環境中出現的無家者，試著去觀察了解，才從以往社會對於無家者的標籤中，找到自己看向的視角，並決定把首刷版稅全部捐出給芒草心協會，作為能力所及的支持行動。
第二屆「好繪芽獎」還有得獎及入選作品將陸續出版，高市圖持續以完善的機制播種與灌溉臺灣繪本森林。第三屆繪本徵獎也即將拉開序幕，將於今年7月22日至8月11日公開收件創作計畫。相關資訊可至高市圖官網查詢。