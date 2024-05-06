中國客狂掃免稅手機！轉賣圖利層出不窮　日本2025年改新退稅制

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目前到訪日本的遊客，只要出示護照或是到退稅櫃台，就可以直接免稅，商家必須將購物資訊登錄線上系統，或將收據等憑證直接貼在護照上，並於旅客出境時出示護照供稅關檢查，商家雖然會特別交代商品必須帶出境，但礙於機場人流眾多，在海關不見得會被檢查，因此有許多訪日客投機，在日本境內轉售免稅品圖利。
根據日本政府數據，2022年財政年度有371萬人購買免稅品，其中購買價值超過100萬日圓以上的有5.4萬人，但利用免稅制度進行轉賣圖利的行為層出不窮。
2022年，日本海關曾與航空公司合作，針對購買價值1億日圓以上免稅品的374人，抽檢當中57人，結果僅有1人把全部商品帶出境，其中56人均已轉售。海關對這56人要求繳納消費稅，但僅有1人繳清，還有55人未補消費稅就出境，合計欠稅18.5億日圓。
同年12月稅務調查結果更顯示，美國蘋果公司在日本的子公司「蘋果日本」2年內累計被追徵約140億日圓消費稅。東京國稅局認定他們售出的手機被拿來轉售，因此不符合免稅條件。調查顯示，中國遊客在日本的蘋果門市，以免稅價格購買大量iPhone手機，有人甚至購買了數百支。
《產經新聞》報導，日本政府正在研議採用新的退稅制度，不再立即退稅，而是要求遊客在消費時依舊支付包括消費稅在內的所有費用，直到出境之前才退稅。《共同社》引述消息，旅客仍可在機場辦理現金退稅，但政府會鼓勵遊客使用非現金方式退稅，包括信用卡及電子支付等，以加快流程，避免造成混亂。
據悉，德國、法國目前都使用這種延後免稅制度，對於防止詐欺行為有一定效果。
日本政府在去年底內閣會議上決定的2024年稅制修正大綱中，決定要對現行免稅制度進行檢討，未來將在考慮訪日客便利性、避免機場壅塞前提下討論，朝2025年修正稅制的方向前進。
中央大學法科大學院教授酒井克彥表示，「現行免稅制度太過相信人性本善，也讓來旅行的人看到太多鑽漏洞的成功經驗，我們應該盡快修改，撥亂反正」。