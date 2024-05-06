KID打槍Circus合體！佩服Energy復出開唱：40幾歲還這麼有魅力
藝人KID剛宣布升格二寶爸，他今（6）日出席品牌萬用鍋媒體分享會，適逢母親節要到來，他也透露在來參加分享會前才和老婆去產檢，母子都健康，讓他心情非常好，更暗示寶寶性別是自己所想的那樣，賣足關子。被問到男團Energy復出，他所屬的團體Circus是否會合體也直言，「不可能，我衣服一件一件穿回來之後，事隔20幾年再叫我再回到那個時候。」
記者吳昕蓓／台北報導
KID透露，他昨（5）日看到Energy合體舉辦簽唱會其實很感動，直言簽名簽到凌晨3點多很厲害，「已經40幾歲了還可以這麽有魅力」，笑稱當個好爸爸就是自己的魅力，但要再練出肌肉已經沒辦法，被問及有沒有挑戰Energy的16蹲，他也表示：「我跳不動，跳到第7下第8下就不行」，虧Energy已經是幾個大叔還要這樣跳，「有點吃力，我覺得他們太辛苦了」。
KID表示，老婆第2胎會孕吐，且非常需要睡眠，這些都是第1胎沒有出現的情況，作為新好男人的他也會為老婆煲湯，煮一些食物補補身體，好好孝敬老婆，在他的努力之下，老婆確實心情也有變好，他透露老婆懷孕後口味大變，變得很愛吃甜的、肉類，因此他常常煮紅豆湯，「真的是聽了很多媽媽的分享，覺得真的就是那樣」。
KID大兒子木木從出生到現在已經打了20幾支預防針，因此對醫院產陰影，到醫院就會哭，「他今天一去的時候他就先哭，然後哭完之後，看到媽媽的肚子裡面的時候，直接直接說了那個性別，他看得懂」，KID直言現在已經能感受到胎動、心跳，寶寶一切都健康，木木也知道自己要當哥哥，父母的喜悅都會感染到他，「他其實基本上現在每天都越來越可愛，越來越活潑」。
由於懷孕在身，KID也直呼現在是老婆最大，常常像老佛爺坐在一旁，他也擔起全職爸爸的責任，所以基本上回到家都很願意做家事，也因為常常跑外景節目，很少看到家人，所以回家後就不太會再出門，「我就是幾乎就是就是24小時跟著他們，像昨天晚上我外景回來已經11點多了，但是我還是堅持要跟我兒子睡覺」，他坦言就算孩子不斷哭鬧、搗蛋，他也累得很滿足，覺得很幸福。
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