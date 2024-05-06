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五月天阿信都在追！《我的婆婆2》首播收視超夯　空降排行榜第一

▲鍾欣凌（左）主演的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季首播收視率超夯，上映首周就攻下LINE TV收上排行榜第1名，就連五月天阿信（右）都忍不住在演唱會上留言表示自己也要追劇。（圖／翻攝自鍾欣凌、五月天阿信臉書）
▲鍾欣凌（左）主演的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季首播收視率超夯，上映首周就攻下LINE TV收上排行榜第1名，就連五月天阿信（右）都忍不住在演唱會上留言表示自己也要追劇。（圖／翻攝自鍾欣凌、五月天阿信臉書）

記者張一笙／綜合報導

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季於上周末播出第1、2集，首波收視率超夯，空降LINE TV收視排行榜第1名，公視與東森戲劇的收視也分別直衝1.56和1.09，火熱程度連五月天阿信都忍不住在演唱會上留言：「我正在演唱會上不能看，哪裡可以追進度？我只有主題曲可以聽⋯⋯大家要看到最後的超猛彩蛋噢！」讓本來就是阿信粉絲的鍾欣凌興奮地表示：「偶像！太感動了！」

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▲《我的婆婆2》首週直播引3000人按讚、累積4萬次觀看。（圖／公視提供）
▲《我的婆婆2》首週直播引3000人按讚、累積4萬次觀看。（圖／公視提供）
鍾欣凌坦言，跟著看首播的過程既緊張又開心，看到很多可愛的創意呈現在觀眾面前，第2季所有演員都回歸，所以默契都更好了。不過提到最難詮釋的部分，鍾欣凌直呼是焦慮到狂吃餅乾那幕：「演得滿緊張的，因為要一直吃，不能讓自己面前的盤子空掉，又要表現出恐慌。」導演鄧安寧也補充，這段吃戲確實不容易，鍾欣凌不但要講台詞，同時還要注意手要放在哪、哪個盤子要推過去，看似搞笑的橋段其實相當複雜。

▲楊銘威透露自己為了完美詮釋蘇家廢柴3兒子蘇秉仁，曾為劇胖了8公斤。（圖／公視提供）
▲楊銘威透露自己為了完美詮釋蘇家廢柴3兒子蘇秉仁，曾為劇胖了8公斤。（圖／公視提供）
楊銘威也透露自己第1季為了飾演蘇家廢柴3兒子蘇秉仁，整整胖了8公斤，鍾欣凌馬上表示，自己為了演廢媽媽胖到80公斤，未料被一旁的女兒吐槽：「妳不止80公斤！」讓鍾欣凌急忙阻止：「不要講！」母女之間有趣互動逗得全場捧腹大笑。

▲鍾欣凌坦言「吃戲」最難拍，曾經演到焦慮，哭喊曾為戲胖到80公斤，未料慘遭女兒無情爆料。（圖／公視提供）
▲鍾欣凌坦言「吃戲」最難拍，曾經演到焦慮，哭喊曾為戲胖到80公斤，未料慘遭女兒無情爆料。（圖／公視提供）
製作人陳慧玲表示，第2季故事線很多，前面較著重在鋪陳角色以及整個故事，還會適度帶產業進來，到了中段就會發現這些人事物漸漸兜起來了，此外也會看出一個家庭的困境，讓觀眾體悟到「雖然這些兄弟很討厭，但你會關心這些中年軟男該怎麼辦，這些男人到中年其實也會被同情的，他們很想要振作一把但就是起不來」。

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