「老天有眼說」王婉諭也發火！轟柯建銘：政治凌駕天災的傷痛之上
立法院司法及法制委員會今（6）日續審國會改革法案，期間民進黨立院黨團總召柯建銘在程序發言時，竟脫口說4月3日「老天有眼發生大地震」，此話引起各界撻伐。時代力量黨主席王婉諭也痛批，柯建銘做了最糟示範，「口出狂言、曲解天意，把政治凌駕於天災所帶來的傷痛之上。」
記者莊蕙如／台北報導
針對失言風波，柯建銘稍早接受媒體聯訪時表示，若自己的發言造成誤解，願意為此道歉。他除解釋，所謂的「老天有眼」是指能讓法案好好審理，但若造成外界不舒服的觀感他表示「我也認了，我就道歉」同時他也呼籲，不要抹黑攻擊、作不當的連結。
王婉諭對此則表示，「柯建銘總召，花蓮大地震是讓無數家庭破碎的天災悲劇，萬不該成為政治攻防的工具」她表示，發言忽視人民苦難，把災難拿來作為議事攻防，是政治人物最糟糕的示範。
王婉諭提到，相信不分黨派，一個人只要有良知，都會期許台灣風調雨順、不受天災侵擾，而非口出狂言、曲解天意，把政治凌駕於天災所帶來的傷痛之上。
王婉諭也直言，政治不能失去人性，即使藍、白「在國會亂搞」不代表柯建銘就可以自命不凡，把人民承受的傷痛視為天意。
王婉諭更是強調，同樣的雖然完全不認同藍白現在的作為，也不代表自己已忘了柯在上屆立院如何罷凌、輾壓所有的不同意見，即便他已道歉，自己還是要對相關發言予以嚴正譴責，希望柯誠心反省，別把政治攻防建築在人民的痛苦上。