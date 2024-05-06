《絕地戰兵2》強迫綁PSN帳戶！Steam湧26萬壓倒負評 官方急改口
千萬別惹遊戲玩家！由Playstation 發行第三人稱射擊遊戲《絕地戰兵2》（Helldiver 2），於5月3日突宣布，要求電腦版 Steam 玩家的帳號與 PSN（PlayStation Network）帳號做連結，還要在全球177 個不支援 PSN 的區域下架，消息曝光立刻引爆反彈聲浪，Steam湧入超過27萬則負評，也讓官方急忙改口，宣布停止強制綁定計畫。
記者潘毅／綜合報導
《絕地戰兵2》（Helldiver 2）由Arrowhead Game Studios 開發、索尼互動娛樂發行，並在今年2月8日正式開賣，短短一個月間，遊戲在全球賣出800萬套，Steam平台上一度出現45萬玩家同時線上遊玩，是相當熱門的射擊大作。
不過PlayStaion官方於5/3突然宣布，在5月6日後加入的Steam新玩家，必須強制與PSN帳號進行連結，理由是資安考量。而舊玩家則要在5 月 30 日前綁定完成即可，若未完成綁定，將無法繼續遊戲，在全球177 個不支援 PSN 的區域中，《絕地戰兵2》也會進行下架。
這種強迫式的政策立刻引爆玩家大量反彈，紛紛開始找尋退款方法，部分人更質疑，PSN過去就曾頻繁發生帳戶遭駭的事件，以資安之名強迫綁定，完全不合邏輯，反而更像為了獲取玩家個資而為。沒想到《絕地戰兵 2》的社群經理卻在網路上與其他玩家開戰，聲稱「花 5 分鐘綁定帳號就好」，不爽可以去Steam 留下負評，結果有超過27萬名玩家照做了。
眼見輿論延燒，今（6）日PlayStaion官方也發布最新公告，決定不執行先前公告的 PSN 帳號連結政策，PlayStaion也表示，它們仍在學習應對 PC 玩家最好的方式，「你們的意見至關重要，再次感謝你們對 Helldivers 2 的支持。」