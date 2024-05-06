柯文哲成詢問重點？北士科議會調查小組「5/14」將開會
北投士林科技園區地上權案爭議延燒，台北市議會成立「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」，國民黨台北市議員張斯綱表示，調查小組將於14日上午開會，未來約詢重點包含前市長柯文哲、前副市長黃珊珊、前市府官員和留任官員、元大、新光人壽及14間潛在投資商。
記者莊蕙如／台北報導
張斯綱指出，調查小組是為檢視北士科案有無行政疏失或違法，並非為政治清算或選票，秉持公開透明，該釐清爭議就釐清，該還誰清白就還。之後邀約對象包含前市長柯文哲、前副市長黃珊珊、前市府官員和留任官員、元大、新光人壽及14間潛在投資商。
張斯綱表示，調查小組下次將於14日上午開會，了解相關文件並確認未來要約對象。未來約詢重點為產發局承辦人員、科長甚至局長，接著請北士科第2次流標後，柯市府訪談的14家廠商出席，出席與否則尊重民間業者，廠商若願意出席則採不採訪、不直播及內部錄音錄影的方式，接者再決定是否約詢其他人員如採購相關專家。
張斯綱提到，台北地檢署對北市科已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦。張斯綱說，若招商的保密文件等，採現場查閱秘密文件，而檢調方面目前尚未來函。
民進黨議員簡舒培表示，柯文哲是北士科的重要決策者，當然要釐清責任，而除主要決策者外，還有參與會議的人，也會邀集14家潛在投資廠商。目前檢調並沒有發函議會，北市科調查小組不會因此受到阻礙。