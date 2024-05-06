台灣觀光品牌3.0版出爐！四季都是觀光季　明年砸2億元攬國際客

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀光署說明，過去，人們尋找「旅遊目的地」；現在，台灣要推動「有目的的旅遊」，新品牌並結合「台灣觀光雙年曆」資源規劃，創造出代表四季主題旅遊的品牌色彩，傳遞給國際旅客「台灣四季，都是觀光季」的訊息，將以獨具特色的台灣魅力，帶給旅客源源不絕的驚喜感受。
周永暉說明，這次3.0是延續1.0的Touch Your Heart、2.0的The Heart of Asia，用Waves of Wonder推動，展現台灣是多元、美麗的地方，像是山、海自然環境都有曲線，所以叫一波又一波的驚喜，迎接疫後台灣觀光10年。
周永暉透露，後續會在全球主要城市、旅展不斷放送，也會跟22個縣市政府一起推廣在地的區域旅遊，這次3.0台灣是用大寫呈現，代表台灣準備好了，希望大家都能夠來台灣旅遊。
周永暉指出，台灣富有人情味，疫情後的日月潭不再是以前的日月潭，阿里山也不是以前的阿里山，希望能夠把阿里山的美好透過生態、部落旅遊展現不同海拔特色，日月潭環潭自行車道也都建立完成，也可以透過泳渡日月潭等活動推廣。
周永暉表示，之後中央車站、美國時代廣場、柏林車站等，以及利用巴黎奧運集會，會在香榭大道推廣，還有2025年大阪世界博覽會，也會在日本重要城市露出，東南亞部分菲律賓、越南、泰國、馬來西亞等推廣，明年預算估計會增加2億元全力推動，包含活動、旅展等。