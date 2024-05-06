路跑／奧林匹克路跑5月11日登場！為國手們應援　賽事資訊一次看

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📌「奧林匹克路跑」賽事相關資訊
活動時間：2024年5月11日
活動地點：大佳河濱公園
21公里半馬組
起跑時間：2024年5月11日 早上6點30分
10公里組
起跑時間：2024年5月11日 早上6點40分
4公里挑戰組
起跑時間：2024年5月11日 早上6點50分
📌「奧林匹克路跑」各組別路線資訊
21公里組(3小時30分) :
起點：大佳河濱公園蛋型廣場→大佳河濱公園防汛河岸自行車道→觀山河濱公園(靠河岸)→成美左岸河濱公園→上南湖大橋進入右岸→南湖右岸河濱公園→成美右岸河濱公園→上麥帥一橋回到左岸→觀山河濱公園(靠機場側)→終點。
10公里組(2小時) :
起點：大佳河濱公園→大佳網球場→中山橋→承德橋→百齡左岸河濱公園→上百齡橋進入右岸→百齡右岸河濱公園→三腳渡碼頭→圓山河濱公園→上中山橋進入左岸→大佳河濱公園自行車道→終點。
4公里組(1小時) :
起點：大佳河濱公園→大佳網球場→國道ㄧ號橋下(折返)→終點。
📌「奧林匹克路跑」交通接駁資訊
大會提供免費接駁車，起點為捷運圓山站，終點則為大佳河濱公園，去程的上車地點為圓山站1號出口前的公車站牌，服務時間為早上5點至6點；回程的上車地點則為8號水門外的大佳國小公車站牌，服務時間為早上8點至11點。屆時將憑號碼布上車，坐滿發車。
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