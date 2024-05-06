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路跑／奧林匹克路跑5月11日登場！為國手們應援　賽事資訊一次看

▲奧林匹克路跑5月11日登場，一起奔跑為國手們應援。（圖／翻攝自伊貝特報名網）
▲奧林匹克路跑5月11日登場，一起奔跑為國手們應援。（圖／翻攝自伊貝特報名網）

記者林之越/綜合報導

奧林匹克路跑5月11日登場！2024年巴黎奧運將在7月26日登場，為了替國內各項奧運代表隊的國手們應援，中華奧林匹克委員會主辦的國際奧林匹克路跑將在5月11日起跑！

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本次路跑活動共分為21公里的半馬組、10公里組以及4公里的挑戰組，參賽者除了可以獲得精美的紀念T恤、完賽獎牌及精美的馬克杯外，半馬組選手將能獲得限量的紀念浴巾，以下《NOWnews今日新聞》就為讀者整理賽事的相關資訊：


📌「奧林匹克路跑」賽事相關資訊

活動時間：2024年5月11日

活動地點：大佳河濱公園

▲圖為「奧林匹克路跑」集合場地，大佳河濱公園的場地配置圖。（翻攝自伊爾貝特官網）
▲圖為「奧林匹克路跑」集合場地，大佳河濱公園的場地配置圖。（翻攝自伊爾貝特官網）
21公里半馬組

起跑時間：2024年5月11日 早上6點30分

10公里組

起跑時間：2024年5月11日 早上6點40分

4公里挑戰組

起跑時間：2024年5月11日 早上6點50分


📌「奧林匹克路跑」各組別路線資訊

21公里組(3小時30分) :

起點：大佳河濱公園蛋型廣場→大佳河濱公園防汛河岸自行車道→觀山河濱公園(靠河岸)→成美左岸河濱公園→上南湖大橋進入右岸→南湖右岸河濱公園→成美右岸河濱公園→上麥帥一橋回到左岸→觀山河濱公園(靠機場側)→終點。

10公里組(2小時) :

起點：大佳河濱公園→大佳網球場→中山橋→承德橋→百齡左岸河濱公園→上百齡橋進入右岸→百齡右岸河濱公園→三腳渡碼頭→圓山河濱公園→上中山橋進入左岸→大佳河濱公園自行車道→終點。 

4公里組(1小時) :

起點：大佳河濱公園→大佳網球場→國道ㄧ號橋下(折返)→終點。

▲「奧林匹克路跑」各組別的賽事路線圖。（翻攝自伊爾貝特官網）
▲「奧林匹克路跑」各組別的賽事路線圖。（翻攝自伊爾貝特官網）

📌「奧林匹克路跑」交通接駁資訊

大會提供免費接駁車，起點為捷運圓山站，終點則為大佳河濱公園，去程的上車地點為圓山站1號出口前的公車站牌，服務時間為早上5點至6點；回程的上車地點則為8號水門外的大佳國小公車站牌，服務時間為早上8點至11點。屆時將憑號碼布上車，坐滿發車。

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