朴敏英變成「我推的孩子」在桃園機場走伸展台！乘客秒拿手機狂拍
韓星朴敏英今年因為主演戲劇《和我老公結婚吧》人氣再攀升，她接下台灣服飾品牌代言，今（6）日來台拍廣告，中午抵達桃園機場，朴敏英整裝穿上代言的服飾現身，努力擺出愛心、《我推的孩子》招牌姿勢讓媒體拍攝，現場彷彿變成時裝伸展台，不少下飛機的乘客都忍不住拿出手機搶拍。
記者陳雅蘭／綜合報導
朴敏英日前預告會在6日來台，今天中午就抵達桃園機場，她戴上印有代言LOGO的帽子現身，見到諸多攝影記者守候，敬業比出各種愛心、《我推的孩子》招牌姿勢擺拍，停留時間長達1分半，除了前方媒體，下機乘客也駐足搶拍，一旁的經紀人不忍打斷盛況，默默在後方拿起手機記錄，等記者拍完照後，他們才坐上VIP車輛離開。
朴敏英抵達下榻飯店，一進房門就看到品牌為她精心準備的氣球、花束與香檳，她開心曬照表示：「好久不見！」甚至換上代言的衣服拍照，極力替品牌做宣傳。
朴敏英2023年跟詐欺前科犯富豪姜宗賢交往被爆出，她甚至還拿無數金援，形象因此重創、沉寂1年多未露臉，朴敏英坦言每天都在後悔，身心俱疲跑去看精神科；直到今年以電視劇《和我老公結婚吧》復出小螢幕，不管是故事劇情或是朴敏英的演技都大獲好評，她才因此扳回大眾對自己的好感度。
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