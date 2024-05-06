飛虎將軍牽起情誼　台南市與日本那珂市締盟友誼市

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黃偉哲表示，很感謝先﨑市長多年來支持雙方交流，除了飛虎將軍相關的民間交流，今年2月底也來參加2024台灣燈會開幕式，共同迎接台南400。4月初花蓮大地震時，那珂市也在第一時間傳來訊息關心，能跟那珂市簽署友好交流協定感到十分榮幸。
黃偉哲也向外賓介紹台南是台灣的第一個城市，近年也已晉升為科技新都，在許多高科技廠進駐之後，傳統文化跟創新產業不違和地並存，充分顯示台南文化多元的一面。黃偉哲也邀請那珂市的議員朋友們能來參加7月29、30日於台南舉辦的台日交流高峰會。
先﨑市長首先先向4月3日台灣東部地震的受災民眾表達慰問。先﨑表示去年十月來訪台南時，感謝黃偉哲熱情的回應，也鼓勵持續推動兩市締結友好交流協定，今年二月也受到邀請參加台灣燈會，看到各式各樣的燈籠感到非常感動。這次締盟對兩座城市都有極重要意義，未來希望開展兩市在教育、文化、經濟方面的實質往來。
木野広宣議長表示，很榮幸代表那珂市18位議員前來見證這次締盟，因為飛虎將軍而串起的緣分，在今天開花結果，期待今後兩座城市能共同走向更加光明繁榮的未來，未來也將繼續支持台南與那珂的交流。
此行先﨑市長除依往例至飛虎將軍廟參拜，也參加5月5日的「台江水日─愛鄉護水嘉南大圳單車溯源之旅」，騎單車往返海佃國小及烏山頭水庫。那珂市近年參與茨城縣與我國農糧署交流，安排學童於營養午餐享用台灣香蕉，黃偉哲也期盼未來那珂市的學童也可以品嘗來自台南的水果。