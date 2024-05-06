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飛虎將軍牽起情誼　台南市與日本那珂市締盟友誼市

▲台南市長黃偉哲今天與日本茨城縣那珂市長先﨑光共同簽署友好交流協定，兩市正式結為友誼市。（圖／台南市府提供）
▲台南市長黃偉哲今天與日本茨城縣那珂市長先﨑光共同簽署友好交流協定，兩市正式結為友誼市。（圖／台南市府提供）

記者郭俊暉／台南報導

那珂市為台南市安南區「飛虎將軍廟」主祀神祇杉浦茂峰之母出生地。台南市長黃偉哲今（6）日與日本茨城縣那珂市長先﨑光共同簽署友好交流協定，兩市正式結為友誼市，黃偉哲表示，台南非常珍視飛虎將軍種下的善根而建廟祭祀，這份善緣牽起兩市的交流及友誼，希望未來不論是在農產、教育、體育、互訪的交流，都能深化雙方的羈絆，期待友誼繼續深化，兩市彼此關懷。

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▲今天的簽署友好交流協定在那珂市議會議長木野広宣、台南市新聞及國際關係處長蘇恩恩等人的見證完成。（圖／台南市府提供）
▲今天的簽署友好交流協定在那珂市議會議長木野広宣、台南市新聞及國際關係處長蘇恩恩等人的見證完成。（圖／台南市府提供）
今天的簽署友好交流協定在那珂市議會議長木野広宣、台南市新聞及國際關係處長蘇恩恩的見證完成。

▲黃偉哲贈送蘭花盤給那珂市長先﨑光。（圖／台南市府提供）
▲黃偉哲贈送蘭花盤給那珂市長先﨑光。（圖／台南市府提供）
黃偉哲表示，很感謝先﨑市長多年來支持雙方交流，除了飛虎將軍相關的民間交流，今年2月底也來參加2024台灣燈會開幕式，共同迎接台南400。4月初花蓮大地震時，那珂市也在第一時間傳來訊息關心，能跟那珂市簽署友好交流協定感到十分榮幸。

黃偉哲也向外賓介紹台南是台灣的第一個城市，近年也已晉升為科技新都，在許多高科技廠進駐之後，傳統文化跟創新產業不違和地並存，充分顯示台南文化多元的一面。黃偉哲也邀請那珂市的議員朋友們能來參加7月29、30日於台南舉辦的台日交流高峰會。

先﨑市長首先先向4月3日台灣東部地震的受災民眾表達慰問。先﨑表示去年十月來訪台南時，感謝黃偉哲熱情的回應，也鼓勵持續推動兩市締結友好交流協定，今年二月也受到邀請參加台灣燈會，看到各式各樣的燈籠感到非常感動。這次締盟對兩座城市都有極重要意義，未來希望開展兩市在教育、文化、經濟方面的實質往來。

木野広宣議長表示，很榮幸代表那珂市18位議員前來見證這次締盟，因為飛虎將軍而串起的緣分，在今天開花結果，期待今後兩座城市能共同走向更加光明繁榮的未來，未來也將繼續支持台南與那珂的交流。

此行先﨑市長除依往例至飛虎將軍廟參拜，也參加5月5日的「台江水日─愛鄉護水嘉南大圳單車溯源之旅」，騎單車往返海佃國小及烏山頭水庫。那珂市近年參與茨城縣與我國農糧署交流，安排學童於營養午餐享用台灣香蕉，黃偉哲也期盼未來那珂市的學童也可以品嘗來自台南的水果。

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