徐巧芯洩密已觸法？媒體人酸「轉移焦點失敗」：哪一條會先定讞
國民黨立委徐巧芯日前指控，外交部與捷克簽訂1000萬美金援助烏克蘭的密約，其中指定30%至40%要購台灣醫材，疑似指稱政府圖利廠商。台灣基進黨今（6）天到台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪。資深媒體人鍾年晃說，徐巧芯已經涉嫌觸法，本來以為可以拿來轉移家人洗錢的爭議，沒想到多一條罪，不知道哪一條會比較快定讞。
記者莊蕙如／台北報導
徐巧芯表示，台灣與捷克簽訂1000萬美元的協助烏克蘭專案，指定捷克衛生科技院執行計劃，但此會主持人與捷克政商關係密切，恐讓台灣援烏款項間接介入捷克內政，外交部須對外說明清楚。
對此，台灣基進秘書長吳欣岱、高雄黨部執行長楊佩樺6日上午到台北地檢署，遞狀告發徐巧芯涉嫌刑法洩密罪。
資深媒體人鍾年晃說，徐巧芯直接公開外交部提供給立委的機密文件，已經涉嫌觸犯刑法132條，本刑3年以下有期徒刑。本來以為可以拿來轉移家人洗錢的爭議，沒想到多一條罪，不知道哪一條會比較快定讞。
林智群律師則表示，徐巧芯有沒有涉及大姑詐騙事件，他不知道。但把外交部機密文件洩露出來炒聲量，已經是洩密罪。
林智群律師說，立法委員對這個事情有什麼問題，應該透過秘密會議詢問，或請外交部人員到立法院說明，而不是用這種公開機密文件的方式爆料、在沒證據的情況之下連連看。「歷練不足就攀上高位，也不見得是好事。」