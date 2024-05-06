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天氣預報／明宜花防大雨！週三變冷「雨區擴大」　母親節鋒面逼近

▲氣象署提醒，明（7）日東半部有局部較大雨勢，週三（5/7）東北季風影響，不只雨區擴大，各地氣溫也將下降。（圖／記者陳明安攝）
▲氣象署提醒，明（7）日東半部有局部較大雨勢，週三（5/7）東北季風影響，不只雨區擴大，各地氣溫也將下降。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署預報員張峻堯表示，明（7）日天氣和今（6）日類似，降雨主要集中在東半部地區，且有局部較大雨勢發生機率，週三（5/7）東北季風影響，不只雨區擴大，各地氣溫也將下降，週四過後降雨趨緩，預估週日母親節（5/12） 鋒面接近，入夜後中部以北開始下雨，下週一（5/13）雨勢最為明顯。

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明天天氣變化不大　週三留意降溫下雨

張峻堯指出，明天東半部有「局部短暫陣雨」，並有局部較大雨勢發生機率，其它地區都是維持多雲到晴，午後山區要小心「局部短暫雷陣雨」；氣溫部分，各地早晚低溫都落在攝氏23至25度，高溫在宜花地區為攝氏27度，其它地區攝氏29至33度，南部近山區再提升攝氏1至2度，台東要留意攝氏36度以上高溫，氣象署也將發布「高溫警戒」。

週三東北季風、華南雲系東移影響最為劇烈，水氣較多的情況下，迎風面北部及東半部將不定時有「局部短暫陣雨」，其它地區為多雲，午後山區有「局部短暫陣雨」；氣溫週三下半天起，北台灣轉涼到週五清晨，早晚低溫將跌破攝氏20度，中南部則是攝氏21至24度，白天高溫北台灣攝氏25度，其它地區攝氏28至30度。

▲週三東北季風進一步增強，配合華南水氣移入，是本週天氣較不穩定的一天。（圖／中央氣象署提供）
▲週三東北季風進一步增強，配合華南水氣移入，是本週天氣較不穩定的一天。（圖／中央氣象署提供）
週四後天氣回穩　母親節有鋒面接近

張峻堯提及，週四整體環境轉乾，只剩東半部有「局部短暫陣雨」，午後山區有「局部雨勢」，氣溫則持續受到東北季風影響，預估週五白天開始才會變暖，各地高溫回升至攝氏30度以上。

目前天氣預報顯示，週五至週日母親節，各地大多為多雲到晴，東部及東南部有「零星短暫陣雨」，但週日有鋒面接近，並在深夜開始替北部、東北部帶來降雨，下週一影響最為劇烈，不過封面實際影響還有待觀察，將與時間可能提前也可能延後，民眾請持續留意最新天氣動態。

▲週三至週五，受東北季風影響，早晚北台灣低溫將下探到攝氏18至19度。（圖／中央氣象署提供）
▲週三至週五，受東北季風影響，早晚北台灣低溫將下探到攝氏18至19度。（圖／中央氣象署提供）

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