天氣預報／明宜花防大雨！週三變冷「雨區擴大」　母親節鋒面逼近

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張峻堯指出，明天東半部有「局部短暫陣雨」，並有局部較大雨勢發生機率，其它地區都是維持多雲到晴，午後山區要小心「局部短暫雷陣雨」；氣溫部分，各地早晚低溫都落在攝氏23至25度，高溫在宜花地區為攝氏27度，其它地區攝氏29至33度，南部近山區再提升攝氏1至2度，台東要留意攝氏36度以上高溫，氣象署也將發布「高溫警戒」。
週三東北季風、華南雲系東移影響最為劇烈，水氣較多的情況下，迎風面北部及東半部將不定時有「局部短暫陣雨」，其它地區為多雲，午後山區有「局部短暫陣雨」；氣溫週三下半天起，北台灣轉涼到週五清晨，早晚低溫將跌破攝氏20度，中南部則是攝氏21至24度，白天高溫北台灣攝氏25度，其它地區攝氏28至30度。
週四後天氣回穩 母親節有鋒面接近
張峻堯提及，週四整體環境轉乾，只剩東半部有「局部短暫陣雨」，午後山區有「局部雨勢」，氣溫則持續受到東北季風影響，預估週五白天開始才會變暖，各地高溫回升至攝氏30度以上。
目前天氣預報顯示，週五至週日母親節，各地大多為多雲到晴，東部及東南部有「零星短暫陣雨」，但週日有鋒面接近，並在深夜開始替北部、東北部帶來降雨，下週一影響最為劇烈，不過封面實際影響還有待觀察，將與時間可能提前也可能延後，民眾請持續留意最新天氣動態。