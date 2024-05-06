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被黃國昌批酬庸　林靜儀列長串學經歷反擊「眼界別那麼狹窄」

▲林靜儀諷刺黃國昌，眼界真的不要那麼狹窄。（圖／林靜儀臉書）
▲林靜儀諷刺黃國昌，眼界真的不要那麼狹窄。（圖／林靜儀臉書）

記者陳佩君／台北報導

民進黨前立委林靜儀將接任衛福部政務次長，卻引起民眾黨立委黃國昌批評，民進黨將政務官職位拿來「酬庸」被選民淘汰的政黨打手。對此，林靜儀秀出驚人的學歷及資歷反擊，並諷刺說「政治走久了，眼界真的不要那麼狹窄」。

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對於黃國昌的批評，林靜儀在臉書列出學經歷，包含中山醫學學大學醫學士、中山醫學大學臨床醫學研究所碩士、台灣大學分子醫學研究所碩士（主修遺傳諮詢）、中山醫學大學臨床醫學研究所博士（博士論文研究青少女生育對學業及勞動參與之影響）。

在專業證照及資歷部分，林靜儀說，她曾是婦產科專科醫師、周產期專科醫師、青少年醫學專科醫師、中山醫學大學臨床講師、中山醫學大學附設醫院婦產部產科主任、總院畢業前一般醫學訓練(UGY)中心一般婦產科學主任、產科病房主任、中山醫學大學附設醫院遺傳諮詢負責醫師、青少女生育特診醫師、中山醫學大學國際醫療中心主任、執行長。

林靜儀提到，她過去曾任行政院婦女權益促進權益委員會委員、董事、國際合作發展基金會行動醫療團醫師、台灣健康協會醫療團醫師、理事，2012年榮獲外交部甄選，代表台灣赴美參加「美國國際志工行動協會」年會、2013年擔任外交部「台灣醫療計畫」駐吐瓦魯協調人，進行吐瓦魯全國性子抹計畫吐瓦魯醫療計畫常駐人員、2018年美國國務院國際領導人才訪問計畫(IVLP)成員、2012至2019年代表出席聯合國婦女地位論壇及周邊會議（NGO-CSW）、台北病理中心董事、台灣女子運動體育協會理事、榮譽理事長、台灣遺傳諮詢學會監事、周產期醫學會副秘書長。

在獲獎部分，林靜儀說，她是中山醫學大學傑出校友、中華民國疾病管制署2014年防疫獎勵個人獎、北美台灣人醫師協會第三屆台灣傑出醫師社會服務獎、斐陶斐榮譽會員。

至於著作上，林靜儀提到，有《診間裡的女人：婦產科女醫師從身體的難題帶妳找到生命的出口》、《診間裡的女人2：不再害怕失去，婦產科女醫師陪妳找尋被遺忘的自己》；有聲書及podcast則有《從私密走到親密，女醫師的掏心話》、《診間裡的女人》（鏡好聽）。

林靜儀直言，她其實最喜歡的就是在臨床工作，及去醫療資源不足的地區國家提供醫療專業教學和服務，「酬庸？政治走久了，眼界真的不要那麼狹窄。真的」。

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