屏東縣連續2年獲全國氣候變遷應對特優獎。環境部推動的「因應氣候變遷行動縣市執行績效評比」再次證實，屏東縣在減碳、調適及永續發展方面的堅定努力及成效卓著。
記者莊全成／屏東報導
根據最新資料顯示，屏東縣的人均碳排放量遠低於全國平均水平，這得益於縣府長期以來在減碳、調適及永續發展方面的持續投入和努力。例如，在推動永續城市和氣候行動方面，縣府積極合作推動公共自行車系統，同時致力於自然解方和提升土壤碳匯。此外，為了實現淨零綠生活，環保局更是開展了「花仙子到你家」計劃，鼓勵民眾參與綠化家園的行動。
屏東縣不僅在國內氣候評比中表現出色，在國際評比中也取得了優異成績。縣長周春米表示，為了提高屏東的品牌價值，縣府積極開展各項建設工作，優化城市環境，提高縣民的生活質量。此外，縣府也通過引進先進技術和開發科技產業，積極促進地方經濟發展，並在社會住宅建設等方面做出了積極努力。
值得一提的是，海尼根成為第一個在台灣設立廠房的國際啤酒釀造商，其專屬的MIT淨零啤酒成為了屏東縣永續工業與基礎建設的一個典範案例，為實現循環經濟和提高水資源利用效率做出了重要貢獻。屏東縣將繼續為氣候變遷應對和永續發展做出努力，承擔起國際環保永續的重任，為建設更美好的未來貢獻力量。