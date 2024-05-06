特斯拉新增狗狗幣支付！飆漲行情湧現 馬斯克1個月前早已暗示
電動車大廠特斯拉（Tesla）官網近日更新，將狗狗幣（Dogecoin）添加至特斯拉部分產品的支付方式。特斯拉創辦人兼狗狗幣粉絲馬斯克（Elon Musk）早在上個月暗示，將在未來某個時候實現此事，公司也強調特斯拉只接受狗狗幣，無法接收任何其他數位資產。在消息傳出的1日內，狗狗幣飆漲超過20%。
記者鄭妤安/台北報導
狗狗幣（Dogecoin）誕生於2013年，源起於網路迷因柴犬Doge表情包，起初大家只以玩笑看待，2021上半年，加密貨幣狂熱，狗狗幣狂飆，10幾天漲近500％，馬斯克也在當時表達對其的青睞。根據Wayback Machine報導，此次官網支付更新是在5月4日時完成，狗狗幣在消息傳開後的過去24小時中，短線飆漲至0.1656美元，與上周低點相比，揚升超過20%，交易量飆升逾9成。
特斯拉指出，所有符合資格的特斯拉產品都將以狗狗幣明確定價，這個價格將包括任何適用的稅費，不過，使用狗狗幣付款的客戶需要注意某些條款，包括單一訂單不接受多個錢包的付款、訂單一旦下訂就無法取消、退貨不適用於使用狗狗幣購買的商品等。此外，因特斯拉於2021年停止接受比特幣支付，因此公司官方特別強調，「特斯拉只接受狗狗幣，無法接收任何其他數位資產。」
事實上在1個多月前，馬斯克在德國柏林附近的特斯拉超級工廠向群眾大肆宣傳這款迷因幣，當被問及特斯拉何時會開始接受狗狗幣作為其汽車的付款方式時，他就早已暗示將在未來某個時候實現。