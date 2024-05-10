母親節adidas球鞋「低於5折」再扣1200元！Nike折扣碼：折上再7折

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母親節adidas愛迪達官網商品不只有單一特價，還推出眾多商品「低於5折」，並同時搭配Mother's Day優惠活動，即日起至2024年5月12日 23:59止，購買「It's a Momemt 歡慶母親節」專區商品，結帳金額滿3300元可「現折600元」優惠 ；結帳金額滿5500元則能「現扣1200元」。
不只購物達門檻有現金折扣，消費滿額還贈送禮物，結帳金額滿5000元，可享品牌包款二選一（型號IL5754、GN2016）。提醒大家，結帳滿額需先扣除活動折扣、優惠券折扣等作計算；部分商品不參與活動；數量有限，贈完為止。
而且官方還驚喜加碼，即日起至5月12日，adiCLUB會員還有母親節「不限金額再9折」優惠券，於5月7日前加入adiCLUB的會員，無需特別領取、都可收到自動歸戶的會員優惠券，限官網使用；可參考折價券活動的商品清單；若該商品不可使用此折價券，在結帳時會標註「不適用目前選擇的折價券」；折扣後的商品付款總額，不得低於商品總定價之50%。
📌Nike折上折「下殺4折」！折扣碼MEMBER：「特惠商品再7折」
Nike母親節也推出Member Days折上折優惠活動，即日起至5月12日，使用促銷代碼「MEMBER」，購買「特惠商品再7折」！官網不只有眾多6折以下商品，還加碼於5月10日上午9:00於Nike APP應用程式限定發售神秘新品。
全官網超過1300款商品都降價，「折上折」促銷代碼可是連新上市新品、服飾、熱門鞋款都能折扣，最重要的是指定特惠商品額外還有7折優惠，相當於「下殺4折」，實在太划算。