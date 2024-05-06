日次巡、台巡共同認證！中國信託女子高球賽9日開打、眾星雲集
日次巡與台巡共同認證之年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」本週四（9）日起一連三天於桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部登場，總獎金達日幣3,000萬元（約新臺幣630萬元），「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）將和來自臺灣、日本、泰國、中國大陸、韓國及德國共108位好手角逐后冠與日幣540萬元（約新臺幣113萬元）冠軍獎金。
記者廖聿偉/綜合報導
今（6）日舉辦「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」開賽記者會，「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云、安禾佑、張子怡、張雅淳、劉芃珊共同出席。
中國信託自1978年開始連續舉辦20屆「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，以高爾夫開啟國民外交，舉辦賽事與國際接軌，今年「中國信託女子公開賽」再次攜手TLPGA和JLPGA舉辦臺、日共證賽事，提供全球女子職業高爾夫選手切磋的國際舞臺。
中國信託女子高爾夫之星捍衛主場
「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑表示，經過美次巡Epson Tour歷練，她的抗壓力更為強大，從小就在東方高爾夫俱樂部打球的她對場地非常熟悉，期待拿出最佳表現將后冠留在臺灣。
5月9日至5月11日三天賽事期間開放球迷免費入場，也可透過中華電信MOD博斯高球2臺轉播、「中國信託女子公開賽」臉書粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，收看比賽。