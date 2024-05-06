全大運／「練武奇才」林宗翰100公尺奪首金 從足球籃球轉戰田徑
113年全國大專校院運動會（全運會）公開男、女100公尺今（6）日進行決賽，國立體大收穫2金1銀，其中林宗翰跑出10秒58摘下個人在全大運的生涯首面金牌，期盼6月的台灣國際田徑公開賽能回到最佳的水準。
記者路皓惟/台中報導
目前大四的林宗翰在公開男生組100公尺，跑出10秒58奪下金牌。賽後，他謙虛表示，剛好調整到自己想要的狀態，不過他仍不太滿意自己的秒數，生涯最佳是111年全大運締造的10秒44，原先預設跑到差不多的水準，只有預賽跑出10秒49、準決賽10秒50較接近。
從去年台南全運會到今年春季盃、青年盃，林宗翰成績一直卡在10秒50後，他坦言有點小低潮，「大部分是自己給壓力，會希望能一直進步。」他認為這影響自己備賽的心態，有時站上場還會想很多，導致動作不如預期。
不過林宗翰表示，教練潘柏宇也會鼓勵他，「跑道上就是自己在跑，只要專注自己、不要在意別人。」 他強調，還是會繼續跑、繼續練，會針對心態再加強，期盼6月的台灣國際田徑公開賽繼續突破向上。
有趣的是，林宗翰過去曾接觸多項運動，包括足球和籃球，直到高二才正式專攻短跑，從無名小卒晉升為明日之星，可說是「練武奇才」。
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