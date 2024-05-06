害京都車站大亂的可疑背包！「四塩化一黄酸」竟是一艘帆船名
日本JR京都站於昨(5)日下午4時30分左右，有乘客在車廂回報發現可疑背包，因背包上頭寫著「四塩化一黄酸」，被質疑有化學物質，車站隨即疏散乘客並即停所有車輛，防爆小組大陣仗打開背包卻發現裡面僅裝有衣物。原來，「四塩化一黄酸」實際上只是一艘帆船的名稱。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合日媒報導，針對這起疑似爆裂物事件，京都府警方表示，在京都站一台列車箱內的行李架上，發現可疑背包，站務人員看到背包外側標記著「四塩化一黄酸」的字樣，認為內部可能有化學物品，隨即通報警方。
爆裂物處理小組到場處理，發現背包內只裝著一些衣服，沒有發現危險物品，遺失背包的是一名男子，目前已將背包還給男子。
究竟「四塩化一黄酸」是什麼？引發許多日本民眾好奇，有日本網友在社群平台X上，公布了最可能的答案，原來，在2022年於琵琶湖舉行的一項帆船競速比賽中，有一艘滋賀縣帆船俱樂部的帆船的名稱，就是「四塩化一黄酸」，被推測可能是其中一名隊員將背包忘在車廂內。
許多日本網友獲悉後紛紛吐槽，JR西日本公司是不是要向這隻帆船隊請求賠償了」、「大家都會認為這名字是化學物質的吧」，也有網友找出帆船擁有者，發現船名原意可能只是船主的姓名發音。