邰智源25歲學霸兒赴美進修！才被台積電挖角 他曝未來就業計畫
邰智源、林芯儀、楊雄等藝人昨（5）日出席健身比賽活動，由於過去曾傳出就讀台大電機碩士班的愛兒邰靖早已被台積電挖角，邰智源透露，兒子剛當兵完，之後將到美國去攻讀碩士，「現在小孩要怎麼樣你也不曉得，只能支持他。」他也透露兒子想挑戰其他領域，目前已經有幾間在考慮的學校，但作為爸爸也會出錢出力，「我會贊助他第一個學年的學費，之後他就自己想辦法，不行的話就去貸款。」
記者吳昕蓓／台北報導
邰智源表示，不希望孩子那麼早工作，多讀點書更好，未來可以當老師、教授，兒子本身也想往學術方面發展。而對於去年（2023）爆出「木曜4超玩」幕後團隊集體離職，邰智源也透露，「人都走光了，不換新怎麼錄？」直言和前製作人陳百祥已經斷聯，「有工作就在一起，沒工作就各自分散，說不定哪一天又可以合作，這圈子就是這樣。」
「百戰百勝」魔王楊雄（本名楊宗翰）已經71歲身材卻仍保持得宜，他也透露，10年前罹患大腸癌2期，割掉15公分的大腸，改變了他的飲食習慣和作息，也因此開始健身，「後來保養了1年多了，辣的什麼都不吃，就調整過來了。」他也透露，自己現在每天都喝溫開水保養身體，恢復得很好，也坦言現在已經退休，「我開的健身房在3、4年前就已經收掉了，後來發生疫情，還好沒有虧到錢」。
不僅如此，林芯儀也現身現場，她的健美身材和過去相差甚遠，她也直言在參賽前3個月的準備期間，同時還要籌備演唱會，忙到蠟燭兩頭燒，她在前期為了增肌，幾乎都沒有忌口，後來才改吃健康餐，再搭配一週9次訓練，每次一個半小時有氧、30分鐘重訓，體脂順利從23降到15，儘管很辛苦卻從沒想過放棄，希望自己能有站上台的基本條件。
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