拒檢落跑！失聯移工車內藏386包毒咖啡 勇警負傷狂奔數十米逮人
越南籍杜姓失聯移工（29歲），上月28日與友人開車行經新竹縣新豐鄉時遭警方攔查，不料杜男為避免車內毒品被發現遂棄車逃逸，所幸2名警員狂奔數十公尺後仍將杜男等人逮捕，並在車內起獲手槍、刀械、安非他命及毒咖啡包，全案已依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，4月28日晚間9時許，2名警員執行巡邏勤務時，發現一部轎車行經路口未減速，沒想到上前攔查對方卻猛踩油門加速逃逸，警員不敢大意便一路尾隨並通報線上警力支援。
雙方追逐至一處巷弄內後，開車的杜男與副駕駛乘客突然開門徒步逃跑，警員見狀第一時間追上，狂奔數十公尺後終於以柔道壓制嫌犯上銬，但過程中也意外造成右小腿擦傷，所幸包紮後已無大礙。
經詳細調查，警方於杜男車內起獲安非他命1包、手槍1把、電子磅秤及吸食器一組，另外還發現疑似爆裂物的土黃色原球體、藍波刀、武士刀與386包毒咖啡，訊後已依法移送地檢署偵辦，至於槍枝毒品來源還有待進一步釐清。
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