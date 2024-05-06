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外交部要告徐巧芯！黃揚明談「告成可能性大」：年輕人太衝動

▲國民黨立委徐巧芯日前指控，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的密約，影射政府圖利特定廠商，遭外交部表明將針對洩露公務機密對徐巧芯提告。（圖／資料照片）
▲國民黨立委徐巧芯日前指控，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的密約，影射政府圖利特定廠商，遭外交部表明將針對洩露公務機密對徐巧芯提告。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前指控，外交部與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的密約，影射政府圖利特定廠商，遭外交部表明將針對洩露公務機密對徐巧芯提告。資深媒體人黃揚明對此表示，徐巧芯洩密案成立的可能性是遠高於她大姑捲入的詐騙洗錢案的，「年輕人終究還是太衝動了。」

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徐巧芯質疑，我方與捷克簽了一筆協助烏克蘭的專案，美名是「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，並指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計劃，其中300至400萬要採購台灣醫材，請問到時候是哪些廠商能夠得標吃到肥肉？並指外交部簽訂了這樣的密約，難道不是間接的介入了捷克的在地政黨政治？

外交部今大舉行記者會，指出徐巧芯「為自己博取聲量，轉移最近媒體關注焦點」，外交部發言人劉永健指出，我國的外交處境特殊，只要台灣與理念相近國家進一步合作，就會遭到阻撓，也提出「外交部對於本案涉及洩漏公務機密一事，將準備採取法律行動因應。」

對此黃揚明說，立委的言論免責權不及於在黨團記者會、媒體訪談等場域。徐巧芯洩密案成立的可能性是遠高於她大姑捲入的詐騙洗錢案的，「只能說，年輕人第一屆當立委，終究還是太衝動了。」

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