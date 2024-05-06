黃曉明與Angelababy離婚2年後首度同框！帶兒子出遊遭拍0互動
藝人黃曉明和Angelababy（楊穎）曾是大陸演藝圈中的模範夫妻，婚後育有一子，不過卻在婚後多次爆出婚變，兩人在2022年1月份官宣離婚，美滿婚姻僅維持6年，離婚後的兩人表示會一起撫養小孩。雖然黃曉明和Angelababy都會各自陪伴小孩出遊，但鮮少同框，近日被目擊兩人帶著小孩同時現身上海迪士尼樂園，「前夫妻」之間的互動也引起討論，也有網友懷疑這對夫妻是否有意復合？
記者施以慧／綜合報導
只見Angelababy戴著玩具髮箍，手上還抱著粉紅色大玩偶，黃曉明以灰色上衣搭配黑褲現身，相當低調。Angelababy一下幫兒子拍照，一下陪著兒子逛商店，兩人相當有默契的將注意力放在小孩身上，全程幾乎沒有互動，更別說聊天了，不過兩人的兒子倒是玩得非常開心，在結束行程後，兒子上了黃曉明的車，Angelababy則是自行搭車離去。
其實兩人在離婚後也曾爆出各自有新歡，日前黃曉明才被多次拍到與網紅葉珂同框，不過黃曉明卻沒有太多回應，Angelababy則因為朝聖Lisa瘋馬秀傳出遭到演藝圈封殺，復出後不僅活動滿檔，後期還和范冰冰的前男友李晨爆出戀情引發熱議，兩人恢復單身後，生活也是各自精采，這次難得一同出現在同個場合，除了爆出復合傳言以外，也有粉絲猜測也許這是兒子的願望，兩人才逼不得已同框。
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