進入隧道才看見車禍！駕駛反應不及又追撞　「暗適應」盲區全拍下

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進入隧道時，許多駕駛人都知道要開啟「頭燈」。但近期在大陸微博上，卻有段車禍影片瘋傳，一位男駕駛行駛在高速公路上，不遠處有一個隧道，但進入隧道前，他沒有開啟頭燈，進入隧道口後，才看到前方已有兩輛車發生追撞事故，另一輛黑色轎車則停在兩車後方上前關心情況，此景讓坐在副駕的女子直接嚇壞，駕駛也來不及反應進行閃避，最終追撞上去，釀成二次事故。
更慘的是，前方正在處理車禍的三位駕駛中，有一人正站在兩輛車的中間，後方駕駛追撞後，直接成為「夾心餅乾」，痛苦的坐在路旁哀號。
從行車紀錄器畫面來看，會發現進入隧道前當事駕駛沒有開啟頭燈，進入隧道那一瞬間，又因為「暗適應」的問題，看不清前方路況，最終釀成這起事故。
人類眼睛很怕黑！進出隧道是開車最危險的瞬間
事實上，人類眼睛對於周邊光線出現立即性的變化時，都需要一個適應時間，舉例來說，就像你從暗暗的地下室出門後，大中午的太陽高掛在空中，你的眼睛會不自覺地瞇起來一樣。
首先是「光適應」，人類眼睛從很暗的地方進入一片光亮的地方時，會覺得相當刺眼，大約需要幾秒的時間適應，才能讓眼睛習慣恢復視覺。而「暗適應」則更誇張，需要好幾分鐘甚至是數十分鐘，才能讓眼睛習慣，舉例來說，就是當你關上燈睡覺後，持續張開眼睛，卻需要好幾分鐘後才能看到房間物品的輪廓。
至於開車時最常遇到「光、暗適應」變化的情況，就是行駛在隧道時，因此其入口、出口處最容易發生事故。
發生車禍避免發生二次事故！國道警方曝解決流程
雖然本次車禍發生在中國大陸，但台灣的道路上，其實也有著許多大大小小隧道，所以還是值得進行反省與探討。在台灣，依道路交通管理處罰條例第33條規定，行駛於高、快速公路隧道內未開亮頭燈者，最高可處罰4500元罰鍰，並記違規點數1點。行駛於一般道路隧道內未開亮頭燈者，則可依道路交通管理處罰條例第42條規定，最高處罰3600元罰鍰。
此外，內政部警政署曾提醒，當車輛於國道故障或發生事故時，若無人傷亡且車輛尚能行駛，請遵循「開放離撥拍移等」步驟進行處理，說明如下：
一、「開」：開啟危險警告燈。
二、「放」：沿著路肩或護欄外，面向來車至車輛後方100公尺處擺放故障標誌。(故障車輛停放於
路肩時得於車輛後方50-100公尺處擺放故障標誌)。
三、「離」：車內人員全部離開車輛，移動至安全處所，避免在車道上逗留。
四、「撥」：撥打110或利用高速公路1968App警政報案功能報案。若手機開啟定位功能，則App會自動判斷人員所在位置。
五、「拍」：拍攝記錄事故現場，最好包含車輛碰撞點、車損部位、與地面標線之相對位置，供肇事責任鑑定使用。
六、「移」：拍照記錄完後，儘速將車輛移至安全處所(路肩或避車彎)。
七、「等」：等待員警抵達處理。
若有人傷亡或車輛無法行駛，仍應先開啟車輛危險警告燈，接著放置故障標誌，車內人員移動至安全處所再求援，並保持現場完整、等待員警抵達。
本次車禍影片中，前方駕駛發生車禍時並沒有在後方放上故障標誌，而且人員還站在車道上逗留，後續被追撞時又造成傷勢，這起車禍影片也成為最好的交通安全教材。