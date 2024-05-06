狗界大谷翔平找到了！精準揮棒轟「全壘打」 主人遭強襲球K痛處
狗界大谷翔平被發現了！近期在各大社群網路上，常常出現一隻狗狗咬著球棒的影片，更厲害的是，牠居然真的能轟出「全壘打」，甚至還曾一度打出強襲球K到男主人最脆弱的部位，超厲害的技術也讓牠登上「吉米·法倫今夜秀」，成為明星狗狗。
記者潘毅／綜合報導
現在狗界也好競爭！在美國有一隻名叫胡椒（Pepper）的澳洲牧牛犬，從小開始就對球類相當感興趣，主人便拿出軟球與牠進行拋接遊戲，但卻無法滿足精力充沛又聰明的胡椒，於是主人靈機一動，買下小朋友使用塑膠球棒，讓牠咬著充當打者，對拋過去的球進行揮棒。
沒想到經過一段時間的訓練後，胡椒竟然真的能打中球，且擊球初速超快，常常把球打得超遠，就像擊出「全壘打」一樣，輕鬆模樣堪稱狗界的大谷翔平。除此之外，平時胡椒還會與主人一起打曲棍球、籃球，甚至是衝浪也難不倒牠，幾乎可以說是十項全能的運動達犬。
胡椒與主人也在去年登上「吉米·法倫今夜秀」，現場展示如何打出全壘打，牠也展現自己的實力，一舉成為明星狗狗。又在去年7月份，胡椒與主人們一如往常的在玩棒球，沒想到卻打本壘後方的強襲球，還直接命中K中主人的「重要部位」，讓他當下痛得倒地，超有趣的影片直接暴紅，吸引超過上千萬名網友觀看。