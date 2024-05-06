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巷仔內／腸病毒升溫！疫苗昂貴卻不得不打　政府不納公費在等什麼

▲腸病毒疫情持續升溫，創下10年新高，一劑腸病毒71型疫苗自費要價4000元以上，仍在市場掀起搶打潮。（圖／台中醫院提供）
▲腸病毒疫情持續升溫，創下10年新高，一劑腸病毒71型疫苗自費要價4000元以上，仍在市場掀起搶打潮。（圖／台中醫院提供）

記者許若茵／特稿

腸病毒疫情持續升溫，近期的就診人數創下10年新高，一劑腸病毒71型疫苗自費要價4000元左右，仍在市場掀起搶打潮，部分地區甚至傳出缺藥的情形。不過，對於家長而言，4000元的疫苗是一筆不小的負擔，政府應持續考量是否推動免費施打，更重要的是，適度扶植同時把關本土生技產業發展，別再讓政治口水淹沒台灣本土疫苗效力，才能真正守護民眾健康。

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近一週台灣因腸病毒就診人次就已超過1.3萬人次，比去年同期高出4成，攀上10年新高，本學期至今，全台已有88個班級停課，疾管署分析，今年流行的病毒株為「克沙奇A型」，而最容易造成重症的腸病毒71型，目前已經有疫苗。

綜觀目前市場現況，台灣有2間生技大廠產製腸病毒71型疫苗，分別是國光生技旗下的安特羅以及高端疫苗，2家廠牌疫苗都是自費接種，安特羅疫苗需打兩劑，每劑4000元，一共8000元；高端疫苗則每劑4300元，分為2歲以下施打2劑加上追加劑，一共12900元，2歲以上施打2劑，一共8600元。

雖然現有疫苗無法預防所有的腸病毒感染，只能預防「71型造成的重症」，但還是可以提供兒童保護力，以免大流行時無疫苗可打，但不論選擇哪一廠牌的疫苗都要自費，對許多家長而言，是一筆不小的負擔。

政府要經過施打成效、預算編列等程序，也要聽取ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）建議，才能決定是否將腸病毒疫苗納入公費，但ACIP在去年會議中也提到，政府應逐年檢視將腸病毒疫苗納入公費的必要性，在這萬物齊漲的年代，加之腸病毒疫情趨嚴，政府應審慎評估推動腸病毒疫苗公費施打，以避免兒童發生重症憾事。

更重要的是，進入後新冠疫情時代，國外也爆發腸病毒疫情，高端、安特羅瞄準海外市場布局，期望取得越南等國藥證，更是證明台灣生技實力，政府應重點培植本土生技產業，從新冠疫情中學取教訓，給予適度幫忙，同時善盡把關之責，別再因為政治攻訐，導致疫苗失去民眾信賴，否則最後損失慘重的仍是全民健康。

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