「籃球黑絲女神」遭傳登記結婚！粉絲心碎退追 她急澄清背後真相
「籃球黑絲女神」陳心妍（原名陳詩詩）擁有亮眼外型，在各大節目上活躍，她也不時在社群平台曬出美照，和粉絲們分享日常，先前她透露自己到戶政事務所，引發外界瘋猜女神死會，要登記結婚，還有粉絲因此退追，對此，陳心妍也連忙解釋自己其實是去改名，「不是去登記結婚啦！」
記者吳昕蓓／綜合報導
據《自由娛樂》報導，陳心妍過去透過「陳詩詩」這個名字闖蕩演藝圈，參加各大活動都是以該身分出席，由於身兼美容紋繡講師身分，學生也都稱她「詩詩老師」，也以此為人所知，沒想到卻突然改名，對此，她也坦言自己現在是單身狀態，不可能有登記結婚的問題，「每個人的人生都有不同階段的考驗和課題，給自己新的名字陳心妍，提醒自己勿忘初心。」
陳心妍解析名字的意義：「『心』的人生，『妍』續下去」，事實上，她十分多才多藝，擁有美容乙級證照和廣告設計證照，在美容業闖出一片天，身兼數職，會紋繡、採耳、做臉、頭皮管理等，還在25歲就坐上技術總監的職位，輔導學生一技之長，還多次帶學生到韓國去比賽，帶冠軍獎盃回台灣，甚至在30歲那年到韓國教課，可以說是事業有成。
陳心妍也透露自己的興趣是打籃球、唱歌、高爾夫，也因此得到「籃球女神」封號，由於從15歲就出社會，她培養出多項技能、才華，她直言因為家裡的孩子多，她為了唸自己喜歡的廣告設計，很早就開始半工半讀，「獨自付學費到大學畢業繼續工作到現在，這過程確實換了不少工作，但也讓自己學會多項領域的技能。」
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