名家論壇》單厚之／民眾黨不團進團出，柯文哲就有舞台了？

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近日柯文哲因為京華城等三案遭台北市藍綠議員強烈攻擊，柯文哲、黃珊珊和民眾黨發言人群多次將砲口指向蔣萬安市府；但黃國昌在立院重大議題的立場卻和國民黨團高度一致，又因為準備參選2026年新北市長多次表態「尊侯」。一個小小的民眾黨，彷彿分成了黨中央和黨團兩個不同的平行宇宙。
民眾黨原本就是柯文哲的「一人政黨」，從選前的「藍白合」破局以來，政黨核心幾乎都是鷹派，為了柯文哲的利益血戰四方、不計毀譽。而如今黃國昌置身事外的表現，顯然「很不民眾黨」。加上近日黃國昌的聲量遠高於柯文哲，各種心結傳聞自然紛紛出爐。
解禁團進團出就是這種思維下的產物，既然柯文哲不能直接表達對黃國昌的不滿，就讓黨籍立委的自由意志稀釋黃國昌的影響力。但民眾黨八席不分區立委都是不分區，即便是區域立委戰多數的藍綠兩黨，立委都必須要服膺於黨意，僅在極少數為了選區利益時，才會出現不一致的情況。如今民眾黨立委卻可以隨性投票或出席，豈不代表民眾黨在諸多議題上根本沒有所謂的「黨意」可言，對很多重大政策根本沒有立場？
柯文哲和民眾黨當初的設想是可以不藍不綠、忽藍忽綠，以八席的關鍵少數左右逢源，換取自己最大的政治利益。但在藍綠高度對立的政治現實下，操作的難度極大，在立法院長選舉一役過後，甚至一度淪落到藍綠都厭惡、憤怒的程度。直到最近隱然和國民黨成為聯盟之後，民眾黨立委的處境才獲得改善，國民黨還禮讓林國成出任「鏡電視調閱小組」召集人。
柯文哲和黃國昌、民眾黨團的根本矛盾在於，黃國昌和民眾黨立委需要能見度和影響力，而柯文哲只需要一堆棋子跟打手。而且柯文哲太習慣「玩政治」，對於實際的「政策」卻興趣缺缺、毫無想法，即便有了八席立委，也從來沒有訂出過政策路線，很多議題都和藍綠大同小異，難以引領風潮。從這屆立院開議至今，只有院長選舉有角色，國會改革被國民黨「整碗捧去」，其他議題更悄無聲息。
柯文哲今天的危機並不在於黃國昌搶了他的鋒頭，而是空有八席的關鍵少數，卻不知如何施展。柯文哲和民眾黨不需要把一切都成私怨、心結來看待，不用整天擔心柯文哲被搶了鋒頭、失去舞台，解禁團進團出只會讓民眾黨變得更無足輕重。柯文哲真正該做的是，在整天批藍罵綠之外，好好釐清自己的主張，讓民眾能看到何謂民眾黨的價值，才能進一步擴大民意基礎，累積2026、2028年大選的本錢。