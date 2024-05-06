Energy成員平均年齡40！睽違22年為何能成功復出？粉絲曝關鍵原因
舞蹈男團「Energy」自2009年全數單飛後，睽違22年回歸歌壇，原班人馬牛奶、阿弟、書偉、TORO、坤達5人終於合體，昨（5）日舉辦的簽唱會人氣不減反增，不少歌迷包下遊覽車北上，甚至攜家帶眷就是要來力挺偶像，讓簽唱會因為粉絲眾多而延長到凌晨3點，讓網友相當好奇，為什麼時隔多年，Energy還能以偶像之姿成功回歸？貼文曝光後，引發熱議，其中不少粉絲都認為原因在於TORO復出。
記者施以慧／綜合報導
TORO在2002年以男團Energy成員之姿出道，被封為最強男團偶像，在5人男團中人氣最高，不過2003年卻宣布退團，有傳言是因為TORO與經紀公司和其他成員之間鬧出糾紛而單飛。但TORO後來也坦言，自己確實因為名利來得太快，發生許多不可控的事情，因此當時年輕的他才選擇退出螢光幕，並出國進修。
如今5名原班人馬牛奶、阿弟、書偉、TORO、坤達5人終於重新合體，並在昨（5）日在台北信義香堤大道舉辦唯一限定簽唱會，吸引5000名粉絲湧入朝聖。復出後的首場《一觸即發》台北小巨蛋演場會門票也早已被搶購一空，可見人氣依舊強強滾。
對於上千名粉絲朝聖這個現象，有網友好奇，Energy中的5名成員都已經年過40，還有人已經成為人夫，為何還能夠重新合體並成功復出？留言區中不少粉絲曝光解答，許多粉絲坦言TORO的功勞不小，「我覺得最主要還是TORO復出！」、「主要還是全員到齊啦，反觀5566永遠少了誰。」、「TORO一個人絕對扛7成票房！」不過也有網友認為行銷也相當重要，畢竟Energy在出道時確實相當火紅，「真的爆紅過，也真的解散太快。」、「當年的歌迷都長大了吧。」
更有粉絲表示是坤達影響最大，因為坤達不僅擔任知名綜藝節目《玩很大》的主持，還在網路實境節目《木曜4超玩》中爆紅，至今都還時常出現在大眾面前，「絕對是坤達。」「因為坤達吧！」、「沒辦法，坤達太帥了。」
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