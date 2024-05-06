吳克群開唱「冰塊腹肌消聲匿跡」！抖音瘋傳對比照：無處安放的肉
44歲歌手吳克群近來積極在中國發展，這陣子他在當地舉辦巡演，經常會穿挖空背心大秀冰塊腹肌，身材控管優秀，沒想到日前卻被發現疑似出現贅肉，他在常州表演的片段在抖音上瘋傳，立刻引發網友熱議，不少人都狂酸：「這肉都無處安放。」
記者吳昕蓓／綜合報導
吳克群近來在中國展開巡演，一連在湖北武漢、重慶萬州、遼寧大連、江蘇常州等城市開演唱會，一向寵粉的他也大方秀出自己的性感腹肌，然而卻有網友在抖音曬出吳克群在常州演唱會的表演畫面，只見他身穿短版背心上場，褲子卻顯得有點緊，這次沒有腹肌，而是溢出一團肉。
網友發現這段影片和吳克群官方釋出的照片不同，忍不住直呼，「怎麼和武漢場不一樣」、「溢出来的感覺」、「哥誒，換個褲子」、「露腰我只服汪東城」，然而也有粉絲為他緩頰，「說他腰的，都是沒健過身的，其實他身材已經很好了」、「他就快45了，皮肉下垂應該是正常的吧」。
事實上，吳克群的身材一直保持得不錯，過去他還曾分享，有遇過熱情的男粉絲在他與歌迷互動時，直接伸手抓他的腹肌，還對他讚賞的說：「你真的有練欸！」甚至還在巡演上被抓屁股，對此，他也大方表示：「就把台下歌迷當家人，家人偷摸你一下，不會覺得怎麼樣。」
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