母親節前悲劇！北市女跳繩勒斃89歲年邁母 檢方晚間聲押獲准
台北市北投區一名58歲高姓女子，昨（5）日清晨疑似與89歲母親發生口角，竟在盛怒之下持跳繩將對方勒斃，起初高女哥哥返家探視時，還以為母親是因心臟病發身亡，沒想到警方到場卻發現高女手臂有傷痕，因此懷疑案情不單純，全案已依殺害直系血親尊親屬送辦，詳細情形還有待進一步釐清。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，高女曾因幻覺、幻聽等症狀到醫院看診，平時與家人同住在北投區一處透天厝，但昨天清晨卻不明原因與母親發生爭執，不料高女一時情緒失控，抓起一旁跳繩便將母親勒斃，直至上午10時許高女哥哥回家探視這才驚見母親倒臥房間地板。
警消趕抵後，發現高母脖子上留有跳繩及明顯勒痕，對此，高女則保持緘默，並稱自己患有精神疾病不記得發生什麼事了，士林地檢署檢察官複訊後，認定高女涉犯殺人罪嫌重大，恐有逃亡之虞向法院聲請羈押獲准。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110