全大運／王冠閎200蝶4連霸！把握奧運前衝刺　盼不要再感冒了

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「希望能多一次練習就是一次練習，因為說真的今年的比賽沒有那麼多，我希望多游一點，讓自己的感覺慢慢找回來。」王冠閎強調，這段時間的訓練針對力量，在本屆全大運看到成果，但配速與游法都要有所改變，他說：「接下來去地中海系列站，應該會比三次200公尺蝶式，相信對我的配速會有很大的幫助。」
同樣期待出國移地訓練成果的黃智勇則強調，王冠閎本屆比賽的力量有明顯提升，但速耐力有下滑，也有可能因為賽前感染流感有影響，但就是希望利用接下來的訓練，來找出問題並修正，他說：「從現在開始到奧運前，大概有八周時間，對我們來說是一個很完整的訓練周期，我可以好好安排。」
王冠閎對備戰奧運充滿期待與信心，但本屆全大運前感冒，對他卻是一大警訊，尤其去年亞運與世大運前，他都因為感冒影響發揮，他笑說：「比賽前都會很興奮，可能常常會訓練到不知道疲憊，抵抗力也可能下滑，才會容易感冒。」他強調，很喜歡高強度訓練，但更重要的是，不要再感冒了。
此外，今日泳池畔有兩項新的大會紀錄誕生，才剛為國立體大拿下隊史第一面游泳金牌的鄧羽彣，參加女子1500公尺自由式，以17分25秒37打破大會紀錄；代表北市大的莊沐倫，同時也是男子100公尺仰式的全國紀錄保持人，今游出54秒83，也締造新的大會紀錄。
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