安芝儇素顏現身火車！遇地震驚嚇「想下車」 女神目的地曝光
韓國啦啦隊女神安芝儇來台加入中職台鋼雄鷹旗下啦啦隊「WING STARS」，擁有超高人氣，女神的行程滿檔，台鋼雄鷹7、8日將在台東對上富邦悍將，她也搭火車風塵僕僕趕抵當地，為了遮掩素顏，罕見戴上口罩，由於碰上地震，車程延長，也讓她忍不住喊：「想下車。」
記者吳昕蓓／綜合報導
據《三立新聞網》報導，安芝儇今（6）日中午和韓國女星朴敏英搭同班飛機抵台，接著搭乘太魯閣號前往台東，全程以戴口罩、棒球帽的模樣示人，她透露這麼神秘的打扮不是怕球迷認出來，而是想遮住自己的素顏。
由於下午發生地震，原計4小時的車程變為5小時，也讓安芝儇忍不住喊，沒有搭過那麼久的火車，「坐到屁股好痛」，她透露去台東的一路上，窗外都沒什麼高聳的建築物和路燈，和之前去雲林的感覺很像，熱愛大自然的她也很期待台東當地的風景。
安芝儇透露，這趟為期4天的台東行，她在球場應援之餘也會拍攝影片，希望粉絲多介紹台東的美食和景點，也說不定有機會巧遇她。先前安芝儇出席遊戲宣傳活動，才以不標準的中文告白：「我喜歡台灣。」當時也讓全場融化。
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