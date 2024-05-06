王品初瓦、嚮辣爆食物中毒案！環境檢體採樣出爐 北市同意復業了
王品集團旗下的初瓦及嚮辣和牛麻辣鍋，4月初傳出有至少6名顧客用餐後，發生嘔吐、腹瀉症狀，疑食物中毒案，台北市衛生局表示獲報當天，立即到場採集環境檢體8件、工作人員手部檢體7件，檢驗常見食品中毒菌，檢驗結果均為陰性；另現場採樣2件內場員工飲用水及1件氣泡水檢驗「包裝飲用水及盛裝飲用水」衛生標準及諾羅病毒，檢驗結果諾羅病毒均為陰性，惟不符「包裝飲用水及盛裝飲用水」衛生標準，經命限期改正後複抽合格；有關人體檢體由通報醫院採樣28件，其中6件糞便檢體檢出諾羅病毒。
記者林莞茜／綜合報導
北市衛生局表示，上（4）月5日陸續接獲醫院通報，民眾食用萬華區「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」供應之餐食後陸續發生嘔吐、腹瀉症狀，由於兩家餐廳截至4月6日晚間，通報疑似食品中毒就醫人數達6人（含）以上，遭北市衛生局命暫停作業。
北市衛生局金（6）日指出，王品餐飲股份有限公司已提具「初瓦台北西門店」跟「嚮辣和牛麻辣鍋西門店」復業申請及改善措施報告，經審核該公司改善措施包括水質自檢、店面全面清潔消毒、營運管理措施、從業人員自主健康證明及完成衛生講習時數證明，北市衛生局於5月1日前往複查，相關缺失已改善完竣，同意復業；惟本案已進行流行病學調查，後續待調查結果綜合判定。
北市衛生局呼籲，近期發生多起疑似由諾羅病毒引起之食品中毒事件，重申食品從業人員應遵守食品良好衛生規範準則（GHP）相關規定，並應「勤洗手」、「食材徹底加熱」、「生熟食區隔」、「從業人員自主健康管理」、「環境定時清潔消毒」以預防諾羅病毒食品中毒之發生。