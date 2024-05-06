國內景氣復甦！外資淨匯出統計出爐「4月賣超」 金管會分析2原因
金管會證期局今（6）公布4月外國機構投資人（FINI）及大陸地區投資人（陸資）投資國內證券辦理登記及全體外資（FINI加FIDI及海外基金）、僑及外國自然人（FIDI）投資國內證券辦理登記、陸資投資上市（櫃）股票買賣超情況，和外資及陸資投資國內資金匯出入情形；根據統計，外資4月淨匯出約12.96億美元（約新台幣422億元）、賣超台股新台幣1,388.88億元。
記者林莞茜／綜合報導
證期局指出，4月單月外陸資賣超上市櫃股票新台幣1,388.88億元，113年截至4月底，累計賣超新台幣702.14億元；113年4月單月份外陸資淨匯出13.00億美元，113年截至4月底累計淨匯入139.16億美元(近5年以來同期第1大累計淨匯入)。截至4月外陸資累計淨匯入139.16億美元： 5月美國聯準會會議決議6月起放緩縮表，並於會後淡化升息可能。觀察國內情勢，儘管外國資金匯入態度仍顯審慎，但隨著國內景氣復甦，臺股成長動能仍穩健。
而在台股整體基本面，證期局尚稱穩健，經統計我國上市櫃公司113年截至3月底累計營收金額為新臺幣9.54兆元，較去年同期成長5.4%，營收金額為歷年同期次高，另台股股利殖利率達2.71%(加計股票股利為2.81%)，截至113年3月底本益比約23.53倍，顯示台股基本面尚稱穩健。