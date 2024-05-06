曾猜對9次總統大選！美學者用「13把鑰匙」判斷：拜登連任機會高

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過去唯一一次預測錯誤，是在2000年的美國總統大選，他在預測中選擇了代表民主黨參選總統的高爾（Al Gore），而不是代表共和黨的小布希。不過，他堅稱此次的選舉結果是「被偷走」，未承認自己預測失準，同時對於民調採取嗤之以鼻的態度。
利奇曼的13把鑰匙系統，提到如果執政者失去6把以上的鑰匙，就會落敗，不過拜登已經掌握2把鑰匙。
13把鑰匙包含：
1. 政黨授權：期中選舉過後，執政黨在眾議院的席次增加
2. 競爭：執政黨的總統候選人提名競爭不激烈
3. 任期：執政黨總統候選人是現任總統
4. 第三方：選舉沒有強勢的第三方
5. 短期經濟：競選期間經濟並未陷入衰退
6. 長期經濟：任期內實質人均經濟成長等於或超過前兩任期平均
7. 政策變化：現任政府對國家政策進行重大改變
8. 社會動盪：任期內沒有持續的社會動盪
9. 醜聞：現任政府沒有受到重大醜聞影響
10. 外交/軍事失敗：現任政府在外交或軍事上沒遭受重大挫敗
11. 外交/軍事成功：現任政府在外交或軍事上取得重大成功
12. 執政者魅力：執政黨候選人有政治魅力，或者是國家英雄。
13. 挑戰者魅力：挑戰者政黨候選人沒魅力，也非國家英雄
不過，利奇曼也強調，要到八月才會給出正式預測，只是就目前來看，他認為拜登會稍佔上風。