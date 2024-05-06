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《背著善宰跑》邊佑錫要來台灣了！粉絲6月記得空出時間見男神

▲《背著善宰跑》男主角邊佑錫將來台灣舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝tvN官網）
▲《背著善宰跑》男主角邊佑錫將來台灣舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝tvN官網）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《背著善宰跑》熱播中，劇情講述頂級KPOP男明星被粉絲穿越時空拯救，故事雖然老掉牙，依然受到海內外粉絲喜愛，特別是男主角邊佑錫人氣因此三級跳，《NOWnews今日新聞》掌握到他確定在《背著善宰跑》播完後，準備飛來台灣舉辦粉絲見面會。

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▲邊佑錫在《背著善宰跑》中飾演偶像明星「柳善宰」。（圖／翻攝tvN官網）
▲邊佑錫在《背著善宰跑》中飾演偶像明星「柳善宰」。（圖／翻攝tvN官網）
邊佑錫身高189公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數因此上漲200萬人，魅力非凡。

出道14年終於熬出頭的邊佑錫，尚未在韓國舉辦過見面會，不少當地粉絲近期都在喊話「邊佑錫開粉絲見面吧」，今（6）日晚就傳出好消息，據悉他將於6月來台舉辦海外第一場粉絲見面會，主辦單位也給出「邊佑錫生日1031」、「邊佑錫的大手」、以及粉絲名「郵筒」等提示，預告大家不久後就有機會見到男神。詳情可至藝凱娛樂臉書查詢。

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