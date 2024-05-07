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停火協議喬不攏！以色列、哈馬斯存在重大分歧　拉法市開始遭空襲

▲被視為巴勒斯坦難民最後庇護所的拉法（Rafah），6日傳出遭以色列軍隊開始空襲轟炸。（圖／美聯社／達志影像）
▲被視為巴勒斯坦難民最後庇護所的拉法（Rafah），6日傳出遭以色列軍隊開始空襲轟炸。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）針對加薩停火協議的談判持續膠著，雖然哈馬斯6日聲稱，已接受埃及和卡達提出的建議，但遭到以色列打臉，說哈馬斯接受的是埃及提出的「軟化」版，內容「遠未滿足以色列的要求」，故以方不會接受；與此同時，被視為巴勒斯坦難民最後庇護所的拉法（Rafah），也開始遭到空襲轟炸。

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綜合外媒報導，熟知談判情況的官員透露，哈馬斯已同意的協議內容，包括三階段停火期，哈馬斯分批釋放以色列人質，還有被俘的士兵，換取以色列釋放一些巴勒斯坦囚犯，並希望以色列陸續從加薩撤軍，允許巴勒斯坦人民自由移動，最後才是開始重建， 結束對加薩走廊的全面封鎖。

然而，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）6日表示，以色列和哈馬斯之間存在「重大分歧」，哈馬斯版本的提案，與迄今為止進行的調解對話不符，儘管如此，以色列仍會竭力談判，將派出代表團前往埃及開羅。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也言明不會接受這項提議，他與戰時內閣成員已召開特別會議，與會者一致決定，繼續對拉法採取軍事行動，向哈馬斯施壓，好實現以色列的所有目標。對此，哈馬斯的回覆則稱，不會放棄其同意的提案要求。

報導指出，以色列國防軍正在對拉法市東部的哈馬斯，進行「針對性打擊」、「大規模的精準空襲」，呼籲仍留在拉法東部特定地區的巴勒斯坦人撤離，朝位於馬瓦西（ Al-Mawasi）和汗尤尼斯（Khan Yunis）的人道主義區域移動，週一晚間拉法地區發生多起爆炸。

約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）6日與美國總統拜登（Joe Biden）會面時警告，以色列對拉法的襲擊可能會導致一場「新的屠殺」，尤其拉法已經湧入約140萬因加薩戰爭而流離失所的巴勒斯坦人，敦促國際社會採取緊急行動。

美國《CNN》政治和全球事務分析師拉維德（Barak Ravid）引述知情人士透露，以色列軍隊將在「未來幾個小時內」，佔領拉法過境點的巴勒斯坦一側。


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