停火協議喬不攏！以色列、哈馬斯存在重大分歧　拉法市開始遭空襲

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然而，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）6日表示，以色列和哈馬斯之間存在「重大分歧」，哈馬斯版本的提案，與迄今為止進行的調解對話不符，儘管如此，以色列仍會竭力談判，將派出代表團前往埃及開羅。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也言明不會接受這項提議，他與戰時內閣成員已召開特別會議，與會者一致決定，繼續對拉法採取軍事行動，向哈馬斯施壓，好實現以色列的所有目標。對此，哈馬斯的回覆則稱，不會放棄其同意的提案要求。
報導指出，以色列國防軍正在對拉法市東部的哈馬斯，進行「針對性打擊」、「大規模的精準空襲」，呼籲仍留在拉法東部特定地區的巴勒斯坦人撤離，朝位於馬瓦西（ Al-Mawasi）和汗尤尼斯（Khan Yunis）的人道主義區域移動，週一晚間拉法地區發生多起爆炸。
約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）6日與美國總統拜登（Joe Biden）會面時警告，以色列對拉法的襲擊可能會導致一場「新的屠殺」，尤其拉法已經湧入約140萬因加薩戰爭而流離失所的巴勒斯坦人，敦促國際社會採取緊急行動。
美國《CNN》政治和全球事務分析師拉維德（Barak Ravid）引述知情人士透露，以色列軍隊將在「未來幾個小時內」，佔領拉法過境點的巴勒斯坦一側。
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