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7-11母親節優惠偷跑！冰淇淋紅茶買1送1「可寄杯」　咖啡1元多1杯

▲7-11今（7）日限時一天，APP冰淇淋紅茶、珍珠椰果四季春買1送1，可寄杯喝到月底前。（圖／業者提供）
▲7-11今（7）日限時一天，APP冰淇淋紅茶、珍珠椰果四季春買1送1，可寄杯喝到月底前。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11母親節優惠偷跑！7-11今（7）日限時一天，APP冰淇淋紅茶、珍珠椰果四季春買1送1，可寄杯喝到月底，接著明（8）日門市優惠接力，美式、拿鐵、卡布奇諾買1送1，還有氮氣咖啡加1元多1杯，平均只要39元開喝；全家APP霜淇淋買2送1，快搶便宜嚐鮮新口味「炭焙烏龍」、「灰潮香草」，數量有限，售完為止。

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🟡7-ELEVEN

📍APP｜5月7日
◾冰淇淋紅茶買1送1，5折，原價65元、特價33元
◾珍珠椰果四季春買1送1，5折，原價60元、特價30元
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折，原價35元、特價17元
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯99元，原價75元、特價50元
◾珍珠奶茶4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元
◾青梅冰茶4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元

▲7-11線上寄杯「一日品茶趣」5月7日限定。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯「一日品茶趣」5月7日限定。（圖／業者提供）
📍門市｜5月1日至5月28日
◾大杯西西里檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎全台氮氣冷萃咖啡門市查詢（點此連結）

▲7-11氮氣咖啡全品項加1元多1杯，等於半價爽喝。（圖／業者提供）
▲7-11氮氣咖啡全品項加1元多1杯，等於半價爽喝。（圖／業者提供）
📍APP｜5月3日至5月9日
◾西西里檸檬咖啡系列買6送3，6.7折（原價80元、特價53元）
◾蜂蜜美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾香鑽水果茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11線上寄杯推出指定飲品買6送3。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯推出指定飲品買6送3。（圖／業者提供）
📍門市｜5月8日至5月12日
◾大杯濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾英式紅茶買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）

📍APP｜5月10日至5月14日
◾To b. by agnès b.經典冰可可2杯120元，6.1折（原價99元、特價60元）
◾厚乳拿鐵買5送2，7.1折（原價65元、特價46）
◾蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（原價80元、特價57元）
◾燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
◾精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
◾指定風味熱飲買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／焙烤榛果／可可歐蕾
 

▲7-11母親節線上寄杯優惠買5送2。（圖／業者提供）
▲7-11母親節線上寄杯優惠買5送2。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
📍APP｜5月6日至5月9日（限全盈+PAY）
◾霜淇淋買2送1，6.7折，原價49元、特價33元

▲全家Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋，推出「灰潮香草」及「炭焙烏龍」口味，5_5正式開賣。（圖／全家提供）
▲全家Fami!ce跨界合作New Balance打造最潮霜淇淋，推出「灰潮香草」及「炭焙烏龍」口味。（圖／全家提供）
📍門市｜5月6日至5月9日（限全盈+PAY）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

▲5月6日至5月9日使用全盈+PAY支付，大杯單品美式買1送1。（圖／業者提供）
▲5月6日至5月9日使用全盈+PAY支付，大杯單品美式買1送1。（圖／業者提供）
🟡LINE禮物（7-ELEVEN電子禮券）｜售完為止
◾熱鳳梨拿鐵2杯88元 ，6.5折（原價68元、特價44元）點此購買
◾冰鳳梨風味拿鐵2杯100元 ，6.3折（原價78元、特價50元）點此購買
◾大杯冰黑糖珍珠撞奶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）點此購買
◾To b. 經典冰可可買2送1，6.7折（原價99元、特價66元）點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）點此購買

一日限定！全家拿鐵、美式買6送6可寄杯　7-11母親節咖啡買一送一

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