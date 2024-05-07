Wembanyama獲年度最佳新秀！實至名歸卻仍謙稱：我還沒超越期望！

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Wembanyama實至名歸 新秀賽季就和傳奇球星們比肩
雖然一度面臨奧克拉荷馬雷霆隊球員Chet Holmgren的激烈競爭，但當2023-24賽季結束時，幾乎沒有人再對年度新秀這個獎項的今年獲獎者另作他想，因為Wembanyama真的太出色了，他不僅僅是今年度的最佳新秀，也是NBA歷史上最出色的幾名菜鳥球員。
Wembanyama在新秀賽季就已經比肩和許多名人堂球員，他是NBA史上第10位在單季至少能獲得「20分10籃板3阻攻」的球員，前9人分別是：Kareem Abdul-Jabbar、Patrick Ewing、 Elvin Hayes、Bob Lanier、Bob McAdoo、Alonzo Mourning 、Shaquille O'Neal、Hakeem Olajuwon、David Robinson。可怕的是，他是其中唯一一位場均出賽不到30分鐘的。
出色的籃板和阻攻表現，讓不少人認為Wembanyama有資格競爭今年的年度最佳防守球員（DPOY）雖然外界更看好他的法國隊隊友Rudy Gobert拿下，不過第一年就可以和3屆年度最佳防守球員相提並論，這絕對是一種殊榮。
Wembanyama回顧他的新秀賽季時表示，自己需要做得更好，「我沒有超越期望，我應該做得更多。」這展現了他一貫的良好品質，即使受到鎂光燈大量關注，Wembanyama也沒有迷失，而是保持真誠和謙遜，品行也是許多人看好他能夠成為下一個聯盟門面的原因。
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