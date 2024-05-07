Klay Thompson和魔術「互相有意」　美媒：我覺得他想離開勇士了

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魔術未來潛力高、薪資空間大 吸引多名球星
Charania周二在《Run It Back》節目上報導稱，Thompson和其他將成為自由球員的球星正將魔術隊視為一個有吸引力的下家。除了他之外，洛杉磯快艇球星Paul George今年夏天也可以跳出合約，在自由市場上爭取理想的合約。Thompson和George這種球員可以解決魔術現階段最大的問題：不擅長投籃，這支球隊本季場均命中11記三分球，命中數為聯盟最少；三分命中率35.2%，則排名第24，這是他們迫切需要改進的問題。
根據Spotra給出的數字，魔術在這個休賽季可以創造高達5820萬美元的薪資上限空間，足以給出一張頂薪合約。另外今年他們也展示了自己的實力，例行賽打出東區第5的戰績，首輪和克里夫蘭騎士大戰7場，若補強射手位置，並由老將帶來經驗，將有望進一步提升排名。
雖然Thompson不再是巔峰時期那個充滿活力的攻防極致的球星，但他仍然是一名出色的射手，今年他的三分命中率為 38.7%。儘管如此，假設湯普森以頂薪或接近頂薪的價碼簽約，他是否值這個價？自從前十字韌帶和阿基里斯腱受傷後，他就不再是原來的他，並且年齡也對這位昔日勇士王朝功臣造成了影響。
Thompson會回歸勇士嗎？隨隊記者認為不樂觀
另一方面，勇士也還沒有放棄簽回Thompson，Stephen Curry、Draymond Green和主帥Steve Kerr等老戰友都希望他回歸，這裡也有適合他的體系，人情和他在此所取得的成就，仍是吸引這位傳奇射手回歸的一個重要因素。
勇士隨隊媒體《95.7 The Game》主持人Mark Willard認為Thompson可能已經動了想要離開勇士隊的念頭，「我覺得Klay Thompson想走了……我認為他不想把剩下的時間都花在與以前的自己進行比較。」
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