中國射照明彈差點打到別國直升機！澳洲怒嗆：專業一點好嗎？
中國一架殲-10戰鬥機，本月4日在黃海國際水域上空發射照明彈，差點擊中一架澳洲海軍直升機，引發澳洲不滿，已向北京提出抗議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，澳洲國防部的聲明提到，4日當天，澳洲防空作戰驅逐艦「荷巴特號」（HMAS Hobart）正在黃海國際水域執行聯合國安全理事會（UNSC）對北韓的制裁決議，1架中國殲-10戰機不知何故，卻在1架澳洲海軍海鷹（Seahawk）直升機的飛行路徑上投下多枚照明彈，距離約是前方300公尺、上方60公尺處。
澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）指出，雖然澳洲的軍機閃避成功，沒有造成人員傷亡，但整起事件有可能造成非常嚴重的後果，直言中國的舉動不僅危險，且令人完全無法接受：「我們已經正式表達了對這一事件的關切，並正式指出這既不安全，也不專業。」
報導提到，這是6個月內發生的第2起類似事件，去年11月，澳洲曾指控一艘中國海軍艦艇，無視澳方持續發出的提醒訊號，仍在日本水域使用水下聲納，造成澳洲的潛水員受傷，雖然中國否認這項指控，但澳洲拒絕聽從北京的解釋。
馬勒斯強調，儘管4日發生危險的事，但「荷巴特號」會繼續在該海域執行任務，包括履行聯合國對北韓的制裁決議。