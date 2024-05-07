台股大漲沒他們的份！中鼎、世芯賣壓襲擊　慘鎖跌停板

十銓估記憶體報價易漲難跌、仍有15-25%上漲空間　樂觀看後市表現

▲ 記憶體模組廠十銓昨（6）日下午舉行線上法說會，總經理陳慶文指出，公司近年在零售市場市占率成長顯著，加上記憶體維持漲價趨勢，第二季營運成長可期。（圖／shutterstock）
▲ 記憶體模組廠十銓昨（6）日下午舉行線上法說會，總經理陳慶文指出，公司近年在零售市場市占率成長顯著，加上記憶體維持漲價趨勢，第二季營運成長可期。（圖／shutterstock）

記者陳郁柔／台北報導

記憶體模組廠十銓昨（6）日下午舉行線上法說會，4月營收月增65.79%，年減22.99%，為史上第3高水準，總經理陳慶文指出，公司近年在零售市場市占率成長顯著，加上記憶體維持漲價趨勢，第二季營運成長可期。同時更看好下半年電競、創作者需求回溫，並且隨AI邊緣應用裝置推出，可望帶動今年營運將有非常樂觀的展望。

我是廣告 請繼續往下閱讀
十銓4月營收為新台幣20.43億元，月增65.79%、年減22.99%，為史上第三高水準；累計前4月營收為新台幣50.38億元，年增19.3%。十銓指出，B2B專案及品牌銷售力道強勁，是支撐4月營收維持高檔主要助力。

十銓昨日下午舉行線上法人說明會，總經理陳慶文表示，供應商減產效應是驅動這波記憶體價格上漲的主因，儘管今年市場現貨需求沒有非常好，但 DRAM、NAND 現貨價就已經拉上來，預期第二季及第三季DRAM和NAND Flash現貨價可望延續揚升走勢，並且此次價格上漲不是由需求驅動，若需求回來，價格上漲的走勢將更陡峭，今年報價沒有下跌空間。

在現貨價走勢上，公司表示，DDR5方面，從去年6、7月開始每個月以5%-10%幅度緩步上漲，主要是DDR5與AI伺服器使用的HBM產線重疊、產生排擠效應，並且明年規劃生產的HBM現已幾乎全部售罄， 從供不應求情況而言，十銓預期DDR5還有15%~25%的上漲空間。

DDR4方面，目前現貨價約為2-2.2美元/顆，等同於部分原廠的成本，先前因市場庫存仍高，價格上漲有限，不過在原廠產能已減半，且市場庫存持續消耗下，第二季到第三季後其價格應可跟上DDR5上漲腳步。

Nand Flash方面，自去年第三季開始價格以每季20%-25%幅度上漲，而在需求復甦下，原廠從今年第一季開始回頭生產Nand Flash， 第二季漲幅應會收斂，但在大型的資料庫、手機新機需求動能，及AI伺服器所需的企業用SSD容量越來越大下，預期現貨價仍維持成長趨勢。

十銓手中也握有龐大的低價庫存，截至第一季為止，存貨金額達56.43億元，季增67.85%，其中，DRAM占7成、Flash占3成，其中，DRAM的6成是DDR5、4成是DDR4，皆為高階的高容量、高速產品。

在AI蓬勃發展之際，陳慶文正向看待例如大型資料中心、AI手機等，講究低延遲的效能，所以對NAND的需求會愈來愈大，容量也會同步增長。

陳慶文進一步表示，AI還在基礎建設的狀態，就像是國家要發展基建時，必須先蓋高速公路，隨後才會有汽車等，因此AI當前處於伺服器端，陸續就會到邊緣運算端，以及更全面的應用端，包括筆電、桌機等，研判AI應用的崛起力道會非常快。

記憶體報價上揚、威剛4月營收創同期高！看好AI推動H2、明年獲利

利多頻發！一詮打入CoWoS供應鏈、4月營收亮眼　股價創歷史新高

金融股高股息話題燒！中信金登金融股配息王、股價攀19年高

金控Q1海外投資曝險占比出爐！美國比例最高、中國降至歷史新低

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生