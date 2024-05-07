前進橘色惡魔的故鄉！橘高校將在京都為TAIWAN PLUS演奏歡迎台灣
受日本京都府之邀，中華文化總會（簡稱文總）所舉辦的「TAIWAN PLUS 2024京都新宝島」，將在5月11日至12日於京都盛大展開。文總今（7）日於臉書宣布，擁有大批台灣粉絲的京都橘高校吹奏樂部將在5月11日（六）下午時間，在TAIWAN PLUS京都現場－京都市勸業館第三展示場演出。
記者陳郁柔／台北報導
TAIWAN PLUS已舉辦第五屆，這是首度前進京都，文總在臉書貼文表示，京都恰恰是橘色惡魔的地盤，身為地主的橘高校吹奏樂部已答應參與本次活動，為台日友情帶來演出！「這次，換文總去京都找橘高校」。從來賓變地主，橘色惡魔持續參與台日友好活動，顯示橘高校對台灣的喜愛，也持續見證、深化台日友誼。
橘高校也在官方Instagram上發文，表示非常期待大家光臨5月11日的「TAIWAN PLUS 2024」，吸引台灣粉絲留言表示：「期待TAIWAN PLUS的演出」、「台灣永遠歡迎並支持京都橘高校吹奏樂部」！近期為前往美國玫瑰花車遊行募資的橘色惡魔，日前已成功募達一億日圓的目標，對此，橘高校也向所有台灣支持者表達衷心的感謝。
文化總會秘書長李厚慶表示，4月3日台灣發生花蓮地震，文化總會馬上就收到橘高校的關心，見證台日友情的可貴，友誼的建立沒有捷徑，透過一次又一次交流增加彼此對話，很高興透過「TAIWAN PLUS」又能再度與橘高校交流。這也是台灣第一次與橘高校吹奏樂部的新任部長、指揮，以及所有一年級新團員合作，「非常期待」。