外交部告洩密！徐巧芯：身上沒傷痕不算將軍　堅持不對執政黨低頭

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徐巧芯說，大家都願意援助烏克蘭，可是先前明明可以直接捐款，怎麼後來變成要透過第三個國家幫忙？一千萬美金，不是小數目；中間回頭採購的醫材300-400萬美金，是否有公平的採購機制？捷克醫材商3月來台訪問，12月就拿到這麼大的案子，沒有貓膩嗎？以上三個問題，不都是一個民主國家的政府該堂堂正正的回答的嗎？可是沒有。
徐巧芯說，他擔任立法委員的初衷，就是為大家追出真相。如果所有政府想要掩蓋的事情，包含當初的疫苗、雞蛋，連這次名為援助烏克蘭實際上是提供給捷克CHTI的一千萬美金的事件，都用「密件」遮掩，不就是要讓立法委員無法發聲、無法追查嗎？倘若民進黨政府不想讓人發現的事，就統統用「密件」當成緊箍咒，那政府不就會成為一隻巨大的怪獸，再沒有人能監督它嗎？
徐巧芯說，外交部要對她提告，歡迎，那是外交部的權利，外交部長吳釗燮的失態、任內斷交八國、夜襲梗圖追殺，如今行政官員要告中華民國的立法委員，也可以說見怪不怪了。「然而，身上沒有污泥沒有傷痕的，算不上將軍。我在選擇政治這條路的時候，早就有了覺悟。」
徐巧芯說，她仍然堅持不對執政黨低頭，選擇堅定站在人民的這一邊，監督政府的這一邊，守護納稅錢不被濫用的這一邊，大聲說出真相。永遠永遠永遠都會如此。