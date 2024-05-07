Jason Kidd續留獨行俠！沒有去湖人　執教3年2度率隊闖季後賽次輪

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Jason Kidd曾被傳出 是湖人新任總教練潛在人選之一
在宣布與獨行俠續約前，《ESPN》記者Dave McMenamin過去曾撰文點名，並表示Jason Kidd有可能會是洛杉磯湖人下任總教練的人選。稍早紫金軍團才將原先的主帥Darvin Ham給開除，甚至整組教練團都慘遭「連坐法」，一個通通不留，休賽季湖人也將面臨教練團的徹底改組。
而Jason Kidd自球員身分退役後，分別曾執教籃網、公鹿等隊，並曾在2019-2021年擔任湖人隊的助理教練，隨後則是接任獨行俠的總教練一職，今年已是第3年帶領獨行俠。Kidd本賽季也率領達拉斯獨行俠在例行賽拿下50勝32敗戰績，搶下西南組龍頭位置，並在季後賽首輪以4勝2敗淘汰洛杉磯快艇，接下來將在二輪遇上西區龍頭雷霆，預料也將會是一場硬仗。
2度率隊挺進季後賽次輪 執教功力受肯定
Jason Kidd執教獨行俠3個賽季以來，他2度帶領球隊拿下50勝以上的戰績，也率領球隊2度挺進季後賽次輪，在2022年更率獨行俠闖進西區冠軍賽，可惜最終不敵當年的冠軍金州勇士。但沒有功勞也有苦勞，也讓他順利獲得獨行俠續約肯定，將繼續帶隊挑戰隊史第2座冠軍。
獨行俠總管Nico Harrison也給予Jason Kidd大力支持，並表示：「我認識Jason很長一段時間，而我也想不到有誰能夠比他更好、更適合帶領球隊前進的人選。身為一名前NBA冠軍，同時也是名人堂球員，Jason帶給我們許多無法被複製的，包含了豐富的經驗與相當專業的知識。」
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