綠營台南市長初選早開打？謝龍介：其他人民調加起來也比不過她
距離2026地方選舉還有1年多的時間，但競爭激烈的台南市長民進黨初選已悄悄開打，以新系立委林俊憲及正國會陳亭妃呼聲最高。對此，曾任台南市議員的國民黨立委謝龍介指出，綠營認為台南只要初選過了就等於當選，所以會把所有資源拱下去；而照目前基層民調來看，在3個月到半年內，其他人加起來也比不過陳亭妃。
記者王德蓉／綜合報導
總統蔡英文5日南下，跑了3間台南廟宇參香祈福，地點都位在府城立委林俊憲的選區，但林俊憲因為另有行程，由同仁代表，反觀陳亭妃卻大陣仗現身，引起熱議。對此，謝龍介6日在節目《國民大會》指出，民進黨從1月13日選完的隔天，就開始進入初選，8年前也是一樣，等於初選進行了2年，「所以他們才會講說：光是初選就花了1、2億！為什麼？因為他們認為台南就跟他們桌上的東西一樣。」
謝龍介表示，民進黨認為，台南只要初選過了就等於是當選，所以現在初選，他們就把全部的資源一直拱下去；而在麻豆代天府五王廟三年一科五王遶境那天，陳亭妃跟林俊憲都去了，「一樣，他們兩個選擇不同車。那不同車，就只能一個來跟我同車啊！」而郭國文雖然要選主委，但也不跟陳亭妃同車，因為他選擇支持林俊憲，「他們就是擺明了全部要挺林俊憲。」
謝龍介說，陳亭妃在基層的民調，在3個月到半年以內，郭國文、林俊憲、甚至包括其他人，加起來都贏不過她，不過後面還有1年半的時間，「所以你要知道，半年後，後面還有1年半啦！她會很困難！」