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天氣預報／要變冷了！明北台灣「氣溫跌破20度」　母親節全台有雨

▲明日東北季風增強，北部市區低溫下探攝氏20度，母親節有鋒面接近，各地都可能有局部短暫陣雨。（圖／記者葉政勳攝）
▲明日東北季風增強，北部市區低溫下探攝氏20度，母親節有鋒面接近，各地都可能有局部短暫陣雨。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（7）日受東北季風影響，東半部要留意較大雨勢，天氣風險公司分析師歐宗學指出，明（8）日東北季風增強，氣溫比今天下降攝氏1至3度，入夜後北部市區下探攝氏20度，週四至週六（5/9至5/11）天氣較穩定，週日母親節（5/12）新一波鋒面接近，各地都可能有局部短暫陣雨。

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歐宗學表示，今天台灣附近為偏弱的東北季風環境，雖有華南雲系通過，但水氣並不算多，只有為各地帶來稍多的雲量，降雨集中在東半部及午後各地山區；氣溫則和昨（6）日差不多，北部地區白天高溫攝氏28度左右，中南部可達攝氏30度以上，南部內陸近山區要留意極端高溫發生機會。

▲週三東北季風進一步增強，配合華南水氣移入，是本週天氣較不穩定的一天。（圖／中央氣象署提供）
▲明天東北季風增強，配合華南水氣移入，是本週天氣較不穩定的一天。（圖／中央氣象署提供）
歐宗學說明，明天東北季風增強、華南雲系移入，各地天氣多雲為主，東半部有較高的降雨機率，北部則偶有短暫雨，中南部山區午後有短暫雷陣雨，中部平地有零星短暫雨機會，南部平地則是要留意下午的天氣變化狀況，午後雷陣雨可能往平地方向發展擴散。

明天氣溫普遍會比今天再降攝氏1至3度，北部市區夜間低溫下探攝氏20度，郊區會再更低，晚歸要記得白天就要先帶件外套出門，以免著涼。

歐宗學提醒，週四後天氣趨於穩定，且可以持續到週六，但週日隨著新一波鋒面接近，環境水氣增多，各地都可能有局部短暫陣雨，週日晚間到下週一（5/13），鋒面逐漸通過台灣，仍然持續是容易下雨的環境。

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